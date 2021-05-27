Fiber İnternet İçin Türkiye'ye Büyük Müjde: Bakan Yardımcısı Tarih Verdi!

Fiber internet altyapısının Türkiye'nin her köşesine, yani ülkenin yüzde 100'üne ulaşacağı tarih, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından resmen açıklandı. İşte herkesin beklediği o tarih!