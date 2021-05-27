Fiber İnternet İçin Türkiye'ye Büyük Müjde: Bakan Yardımcısı Tarih Verdi!

Türkiye'deki herkesin hayali, fiber internet altyapısına kavuşmak ve evlerinde ya da ofislerinde fiber internete sahip olmak. Ancak ülkemizde fiber internet altyapısı, ne yazık ki henüz her yere ulaşmış değil.
Fiber internet altyapısıyla ilgili iyi haberse, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Bulut teknolojisi etkinliği "CloudTalk Online 2021" kapsamında açıklamalar yapan Sayan, fiber internet altyapısının, 2021 yılı sonunda Türkiye'nin yüzde 90'ına ulaşmış olacağını söyledi.
Daha da iyi olan haber ise, bu oranın yüzde 100'e ulaşması için 2023 tarihinin gösterilmesi oldu: "5G'nin ülkelerin geleceğini etkileyecek derecede kritik bir teknoloji haline geldiğini düşünüyoruz. Ama 5G için olmazsa olmaz iki şart var. Bulut bilişim hizmetleri, veri merkezlerimiz, bunlara ulaşabilecek 5G baz istasyonundan sonra fiber ağ, ülkemizin fiber ağlarla örülmesi... Bu noktada özellikle 2021'in çok büyük bir atılım yılı olduğunu paylaşmak istiyorum. Bizim operatörlere yaptığımız yönlendirmelerimizde çok net söyleyebilirim ki bu sene sonuna kadar Türkiye'deki her mahallemizin yüzde 90'ında fiber olacak. Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması."
5G hakkında da açıklamalar yapan bakan yardımcısı, 5G teknolojisinin, önceki nesil teknolojilere oranla çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı: "Gündelik yaşamdan sanayiye, tarımdan güvenliğe kadar insan hayatına dokunan birçok alanda daha kolay, daha hızlı ve etkin iş yapabilme olanağını sağlaması nedeniyle 5G, önceki nesil teknolojilerinden ayrı bir öneme sahip. Birçok sektörde 5G altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulacak uygulamalardan ötürü 5G'yi dikey sektör uygulamalarından bağımsız olarak değerlendirmek imkansız. Akıllı fabrikalar, otonom araçlar, akıllı şehirler, dijital sağlık uygulamaları gibi birçok yenilik 5G'nin sağlayacağı düşük gecikme ve yüksek hız sayesinde hayatımızda sıklıkla yer alacak. 5G'nin sadece sözünü ettiğimiz dikey sektörlerde değil, farklı birçok alanda da kullanılacağı aşikar."
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