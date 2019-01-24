Fidye Zararlısı Anatova, Oyuncuları Hedef Alıyor
Yeni keşfedilen bir fidye zararlısı, dönüşerek, şekil değiştirerek yayılıyor ve PC kullanıcıları için tehlike saçıyor!
Yeni keşfedilen bir fidye zararlısı, hem oyuncuları, hem de PC kullanıcılarını hedefine alıyor.
McAffee'nin "Anatova" diye isimlendirdiği yeni tehdit, "tecrübeli virüs geliştiricileri" tarafından internete salınmış. Anatova, karşınıza bir oyun veya uygulama simgesi şeklinde çıkıyor. Modüler yapıya sahip zararlı, algılanmayı engellemeye yönelik bir takım tedbirler almakla kalmıyor, hızla şekil değiştirerek yayılabiliyor.
McAffee'ye göre zararlı, "bellek kodlarının dökümünü almaya karşı önlem alıyor" ve böylece şifrelediği dosyaları çözmeye yönelik bir araç geliştirmeyi zorlaştırıyor. Anatova, hedefindeki PC'deki veya bağlı paylaşımlı ağ klasörlerindeki bütün dosyaları şifrelemeye çalışıyor. Bunun ardından zararlı, sizden dijital para şeklinde ödemede bulunmanızı istiyor.
Dosyalarınızı açabilmek için 10 Dash (yaklaşık 3.700 TL) ödemeniz gerekiyor, tabi böyle durumlarda ödeme yapmak dosyalarınızı geri getirmeyebiliyor.
Bu tür tehditlerden korunmak için her zaman olduğu gibi hangi dosyayı indirdiğinize dikkat etmeli ve şüpheli kaynakları kullanmamalısınız. Güçlü bir antivirüsün yanında tüm verilerinizi yedeklemeniz, sadece fidye zararlısında değil, donanımın bozulması gibi herhangi bir can sıkıcı durumda en az hasarla kurtulmanızı sağlayacaktır.
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