Fidye Zararlısı Corona Salgını Dinemedi; Sağlık Kurumunu Çökertti

Dünya COVID-19 (Corona virüsü) salgınıyla uğraşırken siber suçlular, ABD'de bir halk sağlığı kurumunun web sitesini bir fidye zararlısıyla yerle bir ettiler. Bununla birlikte zamanlama, tesadüf gibi görünüyor.
Illinois'te 210.000 ABD vatandaşına hizmet eden Champaign Urbana Halk Sağlığı Bölgesi (CHUPD), birinci sitenin bir fidye zararlısı tarafından çökertildiğini ve alternatif bir web sitesi kurduğunu açıkladı. Kurumun Facebook sayfasında yapılan açıklamada "sitemizi çalışır hale getirmek için çabalıyoruz," sözcükleri yer aldı. Sorunun trafik yoğunluğu değil, fidye zararlısı olduğu, bir CHUPD sözcüsü tarafından da doğrulandı.
Netwalker ve MailTo isimleriyle tanınan fidye zararlısı, bu sene hedefli saldırılarda kullanılmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Fidye zararlısının Corona virüsü salgınına denk gelmesi ise muhtemelen tesadüf, çünkü fidye zararlıları ABD'nin çeşitli kurumlarının ağlarında birkaç aydır yayılmakta olduğu biliniyor.
CHUPD'nin alternatif web sayfası, şu an hizmete açılmış durumda. Site, Corona virüsüyle ilgili temel iletişim bilgileri sunuyor.
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