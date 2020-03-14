Fidye Zararlısı Corona Salgını Dinemedi; Sağlık Kurumunu Çökertti

ABD'de bir sağlık kurumunun web sitesi, insanlok Corona Virüsü salgını ile boğuşurken, fidye zararlısı tarafından çökertildi...

Fidye Zararlısı, Sağlık Kurumunu Çökertti

Dünya COVID-19 (Corona virüsü) salgınıyla uğraşırken siber suçlular, ABD'de bir halk sağlığı kurumunun web sitesini bir fidye zararlısıyla yerle bir ettiler. Bununla birlikte zamanlama, tesadüf gibi görünüyor.

Illinois'te 210.000 ABD vatandaşına hizmet eden Champaign Urbana Halk Sağlığı Bölgesi (CHUPD), birinci sitenin bir fidye zararlısı tarafından çökertildiğini ve alternatif bir web sitesi kurduğunu açıkladı. Kurumun Facebook sayfasında yapılan açıklamada "sitemizi çalışır hale getirmek için çabalıyoruz," sözcükleri yer aldı. Sorunun trafik yoğunluğu değil, fidye zararlısı olduğu, bir CHUPD sözcüsü tarafından da doğrulandı.

Netwalker ve MailTo isimleriyle tanınan fidye zararlısı, bu sene hedefli saldırılarda kullanılmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Fidye zararlısının Corona virüsü salgınına denk gelmesi ise muhtemelen tesadüf, çünkü fidye zararlıları ABD'nin çeşitli kurumlarının ağlarında birkaç aydır yayılmakta olduğu biliniyor.

CHUPD'nin alternatif web sayfası, şu an hizmete açılmış durumda. Site, Corona virüsüyle ilgili temel iletişim bilgileri sunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Athena Gökhan'ın filmi Kendi Yolumda'dan ilk afiş
BİM aktüel 13 Mart 2020 kataloğunda Samsung A70 cep telefonu dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsüyle İlgili Sık Sorulanlara Cevaplar
YouTube'un Explore Sekmesi, 2 Yıl Sonra Nihayet Geldi
Şaşırtan açıklama Belçika'dan: Corona Virüs tedavisini bulduk!
Mevsim temalı 30 duvar kağıdı!
Fidye Zararlısı Corona Salgını Dinemedi; Sağlık Kurumunu Çökertti

 

 