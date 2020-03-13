Intel, Yeni Güvenlik Açığı Nedeniyle Risk Altında

Intel işlemcileri için yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Peki, bu güvenlik açığı kimleri ve hangi işlemcileri tehdit ediyor?

Intel, Yeni Güvenlik Açığı Nedeniyle Risk Altında

Intel işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerden oluşan Bitdefender güvenlik araştırmacıları tarafından ortaya çıkartılan yenş güvenlik açığı, ağırlıklı olarak Intel'in SGX işlemcilerini hedef alıyor.

2018 yılında Meltdown krizi ile yorulan Intel, bir kez daha güvenlik açığıyla daha karşı karşıya. Ama yine yalnız değil. AMD tarafında da benzer bir açık, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Bu kez de benzer senaryoyu Intel tarafında görüyoruz.

AMD'nin Zen mimarisini de etkilediği belirtilen Take A Way güvenlik açığının yanı sıra Intel tarafı da şimdi LVI saldırılarıyla karşı karşıya. Ters Meltdown saldırısı olarak da tanımlanan LVI saldırıları, daha çok Intel'in iş platformlarını hedef alıyor, araştırmacılara göre tüketici bilgisayarları bu durumdan etkilenmeyecek.

Intel de konunun ortaya çıkmasının ardından hız kaybetmeden şu an güvenlik zafiyeti bulunan işlemcilerinin listesini yayınladı. Buradan işlemci listesine erişebilirsiniz.

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