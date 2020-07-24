FIFA 21 Ne Zaman Yayınlacak? Cevap ve Fazlası, Haberimizde...

EA, FIFA 21 için beklenen yayın tarihini resmi olarak açıkladı. Ayrıca, FIFA Ultimate Team modunda yapılacak önemli yenilikler de ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
FIFA 21 ne zaman yayınlanacak?
EA

Yayımcı EA'in doğruladığı üzere FIFA 21, 6 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak. Ayrıca, Manchester United ve Fransız efsanesi Eric Cantona'nın, Ultimate Team modunun yeni ikon oyuncularından biri olacağı da kesinleşmiş durumda.

EA'in yeni açıklamalarına göre FIFA 21, "şu ana kadarki en zeki FIFA oyununu" olacak ve "tamamen yeni ve dinamik hücum sistemleri" özelliği ile gelecek.

Yenilenen FIFA Ultimate Team oyuncuların çeşitli hedeflere doğru bir arada oynamasına, haftalık ilerleme kaydetmelerine ve FUT Kulüplerini genişletmelerine imkan tanıyarak ilk defa co-op seçeneğini ekliyor

Bunların yanı sıra FIFA 21, EA'in Dual Entitlement programından da faydalanıyor. Bu program, oyuncuların oyunun PlayStation 4 ve Xbox sürümlerinden güncelleme yaparak, yayımlandıkları zaman hiçbir ek ücret ödemeden PS5 ve Xbox Series X'e geçmelerine imkan tanıyor. Ayrıca ilerlemeniz de olduğu gibi yeni konsola taşınıyor ve nesiller arası transfer pazarları ve liderlik listeleri de söz konusu.

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