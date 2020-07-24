FIFA 21 Ne Zaman Yayınlacak? Cevap ve Fazlası, Haberimizde...

EA, FIFA 21 için beklenen yayın tarihini resmi olarak açıkladı. Ayrıca, FIFA Ultimate Team modunda yapılacak önemli yenilikler de ortaya çıktı.

24 Temmuz 2020 20:00

Levent Öztürk