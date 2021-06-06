FIFA 22 Kariyer Modu İçin Büyük Yenilik: Online Kariyer Modu Geliyor!

FIFA'nın kariyer modu, her yeni FIFA oyununda bir önceki yılın oyunu ile arasında minimum güncellemeler alıyor ve çok az sayıda değişiklik gösteriyordu. Ancak FIFA 22'de işler değişecek gibi.
FIFA 22 hakkında gelen yeni bilgilere göre EA, bu sene kariyer moduna özel bir dizi değişiklik planlıyor. Bunlar arasında en önemli yenilik ise, FIFA 22'ye gelecek olan online kariyer modu!
Futbolseverler tarafından uzun zamandır beklenen Çevrimiçi Kariyer modu, sonunda FIFA 22'ye gelecek gibi görünüyor. Peki, bu haberin kaynağı ne?
EA, bu konuda bir iş ilanı vermiş. FIFA 22'ye özel olarak çalışacak yazılım mühendisleri için iş ilanı veren EA, iş ilanına aynen şunları yazmış:
"Çevrimiçi yazılım mühendisi olarak, ister çevrimiçi kariyer modumuzda, ister nihai ekipte, ister temel çevrimiçi sistem ve protokollerde olsun, ağ bağlantılı oyun geliştirme ekinimizi oluşturmaya yardımcı olacaksınız."
Buna bakarak FIFA severlere hayırlı olsun diyoruz.
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