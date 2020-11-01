Kaspersky, iPhone Ön Siparişi Dolandırıcılarını Ortaya Çıkardı

Araştırmacılara göre popüler mobil mesajlaşma uygulamaları, kişisel verileri ifşa ediyor. Kullanıcıların adres defterlerindeki telefon numaralarına göre kişileri bulmasına olanak tanıyan keşif hizmetlerine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hackerlerin bu hizmetler üzerinden kişisel verileri ifşa edebildiğine dikkat çekiyor.