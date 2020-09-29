Dolandırıcılar, Şimdi de iPhone 12 Heyecanını Kullanarak Dolandırıyor

Şu sıralar "iPhone 12'yi erken deneme şansı kazandınız" gibi mesajlara özellikle dikkat etmenizde fayda var; aksi halde canınız çok fazla yanabilir.

iPhone 12 sahtekarlığına dikkat

iPhone 12'i erkenden kullanmanızı vadeden bir sahtekarlık, internet üzerinde tehlike saçmaya başladı. Güvenlik firması Sophos'tan uzmanlar, SMS ve epostalardaki bağlantılara tıklarken daha dikkatli olmanızı öneriyorlar.

"Smishing" olarak tanımlanan saldırı, Sophos'a göre sahte bir teslimat SMS'iyle başlıyor. Kullanıcı SMS'teki bağlantıyı açarsa, sahte bir Apple sohbet botu tarafından karşılanıyor ve bot, iPhone 12'yi denemek için bu kullanıcının seçildiğini iddia ediyor. Daha sonra kullanıcı, farklı sahtekarlık sitelerine yönlendiriliyor ve bu sırada "ücretsiz" telefonu elde edebilmeniz için "kurye teslimat ücretini" ödemeniz gerektiği söyleniyor. Birkaç doları geçmeyen bu ücret, kullanıcıları aldatmayı amaçlıyor. Kabul edildiğinde "özel teklifler" sunuyor gibi görünen bir web sitesi üzerinden ödeme yapmanız gerekiyor.

Bu web sitesi, HTTPS üzerinden geliyor ve bundan dolayı gösterilen kilit simgesi nedeniyle güvenli gibi görünüyor. Ancak ödeme yapanlar, kart bilgilerini kişisel bilgilerini suçlulara teslim etmiş oluyorlar.

İnternet güvenliğindeki genel kurallar, burada da geçerli gibi görünüyor: Fazlasıyla iyi görünen şeylere çok dikkatli yaklaşmaya ve yalnızca tanınmış yerlere ödeme yapmaya dikkat edin.

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