Nintendo Switch'in OLED Ekranı, 75 Gün Boyunca Çalışırsa Yanma Olur mu?

YouTube üzerinde milyonlarca ilginç video var ve bunlar arasına her gün yenileri katılıyor. Rekor denemelerine ya da sınırları zorlama testlerine alıştığımız platformda bir YouTuber da Nintendo Switch OLED'in sınırlarını zorlamayı seçmiş ve 1800 saat boyunca cihazı kapatmamış.
YouTuber Wulff Den tarafından gerçekleştirilen stres testi, tam 75 gün boyunca sürmüş. Nintendo Switch OLED'in ekranına yönelik yapılan bu stres testi, cihazın ekranında herhangi bir yanma izi oluşup oluşmayacağına yönelik yapılmış. 75 gün boyunca, yani toplam 1.800 saat boyu Nintendo Switch OLED'in ekranında The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın sabit bir görüntüsünü tutan Den, haftalar sonra sonucu da izleyicileriyle paylaşmış.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi oyunlar gerçekten uzun oyun sürelerine sahip ve Wulff Den de yaptığı deneyde, bu tür oyunların uzun süre oynanması sonucunda Nintendo Switch OLED'in ekranında sorun olup olmayacağını göstermek istemiş. Sonuç ise gayet başarılı. Den, "Bir oyunda 2000 saat geçirecekseniz, yaptığım bu testin Switch'in OLED ekran yanması konusunda endişelerinizi biraz da olsa dindirebileceğini düşünüyorum," derken diğer yandan testten sonra ekrandaki renklerin hafifçe de olsa soluklaştığı görülüyor. Den'in konuyla ilgili videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
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