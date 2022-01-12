Nintendo Switch'in OLED Ekranı, 75 Gün Boyunca Çalışırsa Yanma Olur mu?

Bir YouTuber ekran yanmasına karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ölçmek için Nintendo Switch OLED'i 75 günlük stres testine maruz bıraktı. Sonuç ise gerçekten şaşırtıcı...