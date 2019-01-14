Final Destination bir sürprize imza atıyor!
Final Destination serisi, beş filmin ardından sürpriz biçimde köklerine geri dönüyor.
Kült korku-gerilim filmi Final Destination (Son Durak) beş filmden oluşan bir seriye ev sahipliği yaptı. Beş filmlik seri; 150 milyon dolarlık bütçe ile 700 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Filmler, fiyat-performans oranında ciddi bir başarı elde etti ve cüzi yapım bütçelerine rağmen, yapımcılara bolca para kazandıran fenomenlere dönüştü.
Ne var ki Final Destination'ın yapımcıları, artık yeni bir hikaye örgüsü geliştirmekte ciddi zorluklar yaşıyor. Yapımcı stüdyo New Line Cinema, Son Durak'ın reboot edilmesine; yani yeniden çevrilmesine karar verdi.
Final Destination, ölümü kandıran(rüyalar ile geleceği görme vasıtasıyla) figürlerin, bizzat Ölüm'ün cisimlendirilmiş hali tarafından kovalanmasını konu alıyordu. Serinin tüm filmlerinde kahramanlarımız, defalarca kez Ölüm'ün tuzağına düştü. Görünüşe göre Ölüm, kendisini kandıran kişilere pek de tahammül göstermiyor.
New Line Cinema, serinin yeniden çevrimi için birbirinden başarılı isimlerle anlaştı. Saw serisinin dört filminin senaristlerinden Patrick Melton ve Marcus Dunstan artık, Final Destination'da görev alacak. Patrick Melton ve Marcus Dunstan ikilisinin yeni gerilim filmi Scary Stories to Tell in the Dark, 9 Ağustos 2019'da gösterime girecek. İkili bu tarihin ardından yeni Son Durak'a yönelecek. Yeni filmin, 2020 yılında ilk çeyreğinde gösterime girmesi bekleniyor.
Barış Terun
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