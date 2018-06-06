Firefox 2FA Nedir, Ne İşe Yarar?
Firefox 2FA özelliği nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır? Tüm cevaplar, içeride...
Firefox yakın zamanda iki iki faktörlü kimlik doğrulama (two-factor authentication, 2FA) özelliğini tarayıcı hesapları için kullanıma açtı. Eğer ana tarayıcınız Firefox ise, ya da düzenli olarak Firefox kullanıyorsanız bu özelliği denemenizi tavsiye ediyoruz.
Firefox 2FA nedir?
Bu özellik sayesinde çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini arttırabilirsiniz. Bir siteye giriş yaparken telefonunuza gönderilen bir SMS ile bu eylemi doğrulamanız gerekiyor. Bu sayede biri şifrelerinizi ele geçirse bile, telefonunuzu da ele geçirmediği sürece çevrimiçi hesaplarınıza erişmesi imkansız olacaktır. Ancak SMS 2FA mükemmel bir güvenlik önlemi değil.
Eğer farklı bir çok cihazınızda senkronize edilmiş Firefox tarayıcıları bulunuyorsa, bu cihazlardan biri ele geçirildiğinde 2FA özelliği güvenli kalmanızı sağlayacaktır. Yani tek bir Firefox hesabı ile bir çok farklı cihazda giriş yaptıysanız, 2FA sizi sinsi saldırılardan koruyacaktır.
Firefox 2FA özelliğini açmak için aşağıdaki adımları takip edin:
- Telefonunuza bir kimlik doğrulama uygulaması indirin. Android veya iOS için var olan Google Authenticator, Duo Mobile veya Authy 2-Factor Authentication bu iş için uygun uygulamalardır.
- Firefox'u açın ve hamburger menüden 'Seçenekler'e gidin
- Firefox Hesabı > Hesabı Yönet seçeneklerine tıklayın.
- İki adımlı kimlik doğrulamanın yanındaki Etkinleştir düğmesini tıklayın. (Bu seçeneği görmüyorsanız - adres çubuğunda URL'nin sonuna gidin ve şunu ekleyin: &showTwoStepAuthentication = true veya sadece bu URL'yi kullanın: accounts.firefox.com/settings?showTwoStepAuthentication=true)
- Seçtiğiniz kimlik doğrulama uygulamasını kullanarak taramanız gereken bir QR kodu görürsünüz.
- Kimlik doğrulama uygulamanızın oluşturduğu güvenlik kodunu girin 'Onayla'ya tıklayın.
- Firefox size yazdırılabilir, kaydedilebilir veya kopyalanabilir kurtarma kodları sunacaktır. Kimlik doğrulama uygulamanıza erişiminizin kesilmesi durumunda hesabınıza giriş yapmak için bu kodları kullanabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın