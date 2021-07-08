Firefox Düşüyor: Microsoft Edge de Sonunda Firefox'u Geride Bıraktı

Firefox'un önlenemez düşüşü sürüyor. Son açıklanan rakamlara göre Microsoft Edge, Firefox'u geride bırakarak üçüncülük koltuğuna oturdu. 1 ve 2 numaralı koltuklarda ise sürpriz yok.