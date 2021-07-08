Firefox Düşüyor: Microsoft Edge de Sonunda Firefox'u Geride Bıraktı

Microsoft son dönemde web tarayıcı pazarında yerini sağlamlaştırma çabasında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Statcounter'ın yayınladığı bilgilere göre Edge artık Firefox'un önünde yer alıyor. Son aylarda, bu iki tarayıcının rakamları dişe diş gidiyordu ancak şu anda Microsoft artık Firefox'un önünde görülüyor.
Haziran rakamlarına göre, Microsoft Edge şu anda tarayıcı pazarının yüzde 3,4'ünü elinde tutuyor. Firefox'taki düşüş trendi devam ediyor. Tarayıcının payı %3,29'a düştü.
Bu yeni rakamlara göre Microsoft Edge, Chrome (%65,27) ve Safari'den (%18,34) sonra üçüncü en çok kullanılan web tarayıcısı konumuna yükselmiş durumda. Ancak ikinci sıraya yükselebilmesi için önünde çok uzun bir yol olduğu da bir gerçek.
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