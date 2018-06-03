Firefox Gizli Özelliğini Ortaya Çıkarıyor
Firefox'ta şimdiye kadar pek de kolay ulaşamadığımız bu özellik, artık elimizin hemen altında olacak!
Firefox'un gizli ve pek de popüler olmayan casus koruma özelliği (Tracking Protection) yakında çok daha ön plana gelecek ve erişimi kolaylaşacak. Mozilla geliştiricileri, yeni test etmeye başladıkları Firefox Nightly test sürümünde daha kolay bulunabilen, daha kolay ve daha incelikli bir casus koruma özelliğini kullanıma açtı.
Bu özellik sayesinde web sitesi geliştiricileri ve reklamcılar özel yazılımlarla çevrimiçi alışkanlıklarınızı takip edemiyor. Hedefli reklamlar için çok kullanışlı olan bu yazılımlar gizlilik ihlallerine de sebep olabiliyor.
Özellik daha önce ayarlar alt menüsünde gizli bulunuyordu. Özelliği açtığınızda, web sitesi adreslerinin yanında bir veri ikonu beliriyor. Bu ikona tıklayarak istediğiniz web sitesinin sizi takip etmesini engelleyebilirsiniz.
Casus engelleme özelliğinin daha öne çıkacağı Firefox güncellemesi Eylül ayının sonunda yayınlanacak. Eğer Firefox kullanmıyorsanız, DuckDuckGo Privacy Essentials eklentisi veya uygulamasıyla aynı özelliğe erişebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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