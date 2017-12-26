Firefox HTTP yaklaşımını değiştiriyor...
Chrome'dan sonra Firefox da HTTPS'ye geçmemekte direnen sitelerin canını sıkacak bir adım attı!
İnternet üzerindeki mahremiyetinizi korumak için süren sonsuz mücadelede kişisel olarak alabileceğiniz birkaç önlem bulunsa da (mümkün olan her bağlantıya tıklamamak, farklı sitelerde farklı şifreler kullanmak gibi) diğer bazı önlemler için ziyaret ettiğiniz sitelerin yardımına ihtiyaç duymaktasınız. En son Firefox beta güncellemesinde bulunan gizli bir seçeneğe bakılırsa da Mozilla, hâlâ HTTP kullanan siteleri açık bir şekilde utandırmayı planlıyor.
Ne zaman bir HTTP kullanıcısı (HTTPS yerine) siteyi ziyaret etseniz, bilgisayarınız ve internet sunucusu arasındaki bağlantı, SSL sertifikaları ile iki nokta arasında şifreli bir bağlantı kuran HTTPS'ye göre güvensiz hale geliyor. Bunun anlamı da giriş bilgileri veya kredi kartı numaraları gibi hassas bilgilerin, verilerinizi çalmak isteyen hackerlar tarafından kolay bir şekilde elde edilebilmesi. İşin daha da kötü yanı, SSL sertifikalarının o kadar da pahalı olmayan, lisans başına 50$ civarında ücretlere sahip olan hizmetler olması. Bunun anlamı da BBC, IMDB, Bing, Daily Mail ve diğer pek çok firmanın bu sertifikaları kullanmamak için geçerli pek bir sebeplerinin olmaması.
Mozilla, HTTPS'ye geçişi hızlandırma amacı ile Firefox Nightly'nin en son sürümüne (version 59) eklediği gizli bir seçenekle, hâlâ HTTP kullanan bütün siteleri "güvenli değil" olarak işaretliyor. Bu, siteleri ziyaret eden insanlara verilerinin tehlikede olduğunu bildirmenin net bir yolu. Blooping Computer'ın belirttiği üzere Firefox mühendisi Richard Barnes, bu fikri geçtiğimiz yıl Mozilla forumlarında ortaya koymuştu ve "(güvenli siteleri güvenli olarak işaretlemek yerine) güvenli olmayan siteleri güvensiz olarak işaretlemeye başlamamız gerekiyor" cümlesini kullanmıştı.
Chrome gibi diğer tarayıcılar bu işlemi zaten belirli bir oranda gerçekleştirmiş durumdalar ve güvenli siteleri güvenli olarak işaretlerken, HTTP kullanan siteleri ufak bir uyarı simgesi ile işaretlemekteler. Ancak Chrome, sadece gizli modda çalışır iken HTTP sitelerini net bir şekilde "Güvenli Değil" olarak işaretliyor.
Levent Öztürk
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