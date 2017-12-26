Firefox HTTP yaklaşımını değiştiriyor...

Chrome'dan sonra Firefox da HTTPS'ye geçmemekte direnen sitelerin canını sıkacak bir adım attı!

Firefox HTTP'ye yaklaşımını değiştiriyor...

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Firefox HTTP yaklaşımını değiştiriyor...

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