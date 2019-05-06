Firefox, Kısa Bir Süre İçin Bozuldu!
Firefox eklentilerinde çıkan sorun, ciddiyet kazanmadan Mozilla tarafından onarıldı!
Firefox'ta yaşanan bir sorun, bütün eklentileri çalışmaz hale getirdi. Hızlı hareket eden Mozilla, sorunu hızla onardı.
Soruna süresi dolan bir sertifikanın neden olduğu anlaşılıyor. Süresi dolmuş sertifika Firefox tarafından uyumsuz olarak algılandığından eklentiler, çalışmaz hale geldi. Sorunun ortaya çıkmasının hemen sonrasında Twitter'daki Firefox ve Mozilla Add-ons hesapları, sorundan haberdar olunduğu ve bir onarım üzerinde çalışıldığı mesajlarını paylaştılar.
Firefox'u tercih eden çoğu kullanıcı, reklam engellemeye, sosyal ağlarda paylaşmaya ve fazlasına yarayan eklentilerden faydalanıyor. Dolayısıyla sorunun çok sayıda (milyonlarca) kullanıcının canını sıktığından şüphe yok.
Mozilla'nın blog yazısında da belirttiği üzere sorun, şu an itibariyle onarılmış durumda. Sorunun ortadan kalkması için hiçbir şey yapmanız gerekmiyor çünkü güncelleme otomatik olarak uygulanıyor.
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