Firefox Private Network için Beta Yolda
Mozilla, VPN hizmetinin yeni sürümünü beta olarak kullanıma açacağını duyurdu!
Mozilla, bu ay hizmete sunduğu VPN hizmetinin beta sürümünü önümüzdeki haftalarda kullanıma açacağını duyurdu.
Bu ay kullanıma açılan Firefox Private Network eklentisi, şu an sadece ABD'de yaşayan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Opera'nın Android'deki web tarayıcısına eklediği VPN'e benzeyen işlev, internette IP adresinizi gizlemenize ve veri aktarımını meraklı gözlerden saklamanıza olanak tanıyor.
Mozilla'nın VPN hizmeti, Cloudflare'in alt yapısını kullanıyor. Bu sayede VPN hizmetini etkinleştirdiğinizde, en yakındaki Cloudflare veri merkezine bağlanıyorsunuz.
Mozilla'nın yeni duyurusuna göre Firefox Private Network'ün yeni sürümü, ücretsiz olmaya devam edecek ve beta kullanıcıları, hizmeti 12 saat boyunca kullanabilecekler. Bu 12 saat, dört adet üç saatlik kullanım olarak bölünecek; üç saatlik bölümleri bölmek mümkün olmayacak.
Mozilla, Firefox web tarayıcısıyla bağlı olmayan, ücretli bir VPN hizmeti sunmayı da planlıyor. ABD'de yaşayan kullanıcılar, beta programına Firefox Private Network sayfasından kaydolabiliyor.
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