Firefox Test Pilot Programı, Yeni VPN İşleviyle Geri Döndü
Firefox'un yeni işlevlerini çıkış tarihinden önce test etmeye yarayan program, birkaç önemli değişiklikle birlikte yeniden canlandı!
Mozilla, yeni işlevleri önceden denemeye yarayan Firefox Test Pilot programını geri getiriyor. Program üzerinde deneyebileceğiniz ilk yeni proje, Firefox Private Network adlı VPN hizmeti olacak.
İlk olarak üç sene önce açılan Firefox Test Pilot, bu senenin başında kapatılmıştı. Şimdi ise program, birkaç değişiklik ile geri döndü. Mozilla'nın Firefox Test Pilot'un dönüşünü duyurduğu blog gönderisinde şu cümleler yer aldı:
"Tekrar açılan Test Pilot programının farkı, bu ürünlerin ve hizmetlerin Firefox tarayıcısı dışında olabileceği ve çok daha elden geçmiş, herkese açılmasına bir adım kalmış olacağı."
Yani Test Pilot programı, daha çok herkese açık bir beta test programına benzeyecek ve çıkıştan hemen önce yeni ürün ve hizmetleri denemeye yarayacak.
Bu arada Firefox Private Network işlevi, isminde VPN ibaresi olmasa da VPN gibi çalışacak ve web sitelerinden konumunuzu gizlemenize izin verecek. Mozilla, bu işlev için Cloudflare ile ortak olmuş durumda. Dolayısıyla işlev, Cloudflare sunucularını kullanacak. Firefox Private Network şu an için ücretsiz ancak gelecekte ücretli hale gelebilir.
Mozilla daha önce de tarayıcısına VPN işlevi eklemişti. ProtonVPN ortaklığıyla sunulan VPN hizmetinin aylık ücreti, 10 dolar idi.
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