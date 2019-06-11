Firefox Üzerinde Aylık Ödeme Seçeneği Sunulabilir
Pek çok servis için alışıldık bir gelir modeli haline gelen aylık abonelik sistemi, pek yakında tarayıcınızda da olabilir!
Mozilla Firefox halihazırda sektördeki en iyi web tarayıcılarından biri konumunda. Ancak Mozilla CEO'su Chris Beard, bir tarayıcıdan daha fazlasını ekstra isteyenler için yakında birinci sınıf bir Firefox deneyimi seçeneğinin Mozilla tarafından sunulacağını açıkladı.
Beard, T3N'e yaptığı açıklamada Mozilla'nın sunacağı yeni Firefox deneyimine bulut depolama alanı ile tümleşik VPN özellikleri dahil olabilir. Mozilla, bu özelliklerin tanıtımı için Ekim ayında bir lansman düzenlemeyi planlıyor.
Beard, Firefox'ta mevcut olan her şeyin - sıkı takip koruma kontrolleri dahil olmak üzere- ücretsiz olarak kalacağının altını çizdi. Premium seçenek, sadece tarayıcılarında daha fazla özellik isteyenler için ek bir seçenek olacak. Şu anda Mozilla, Firefox üzerinden Google (arama için) ve Pocket (yer imleri için) ile oluşturduğu ortaklıklar sayesinde para kazanıyor ancak şirket patronlarının Firefox üzerinde üçüncü bir gelir akışı sağlamaya istekli oldukları açık. Artan rekabet ortamında Chrome, Safari ve Edge karşısında tarayıcısını güncel tutmaya çalışan Mozilla, Firefox'u pazardaki en iyi tarayıcılardan biri olarak tutmak için çok çalışılması gerektiğini biliyor. Ve doğrusunu isterseniz, Firefox gerçekten de yerinde saymıyor- bu yıl tarayıcı üzerinde yapılan geliştirmelerle gelişmiş gizlilik kontrolleri ve optimize edilmiş yükleme süreleri kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Geniş eklenti koleksiyonu ise Firefox'u günlük tarayıcınız olarak seçmeniz için başka bir neden.
Geçtiğimiz hafta Mozilla tarafından bağımsız bir uygulama olarak tasarlanan Firefox Lockwise masaüstü şifre yöneticisi kullanıma sunuldu ve bu sayede kullanıcılara web sitelerindeki oturumlarını takip etmeleri için daha kolay bir yol sağlandı. Şimdilik premium bir Firefox planının ne içereceği ya da kullanıcılarına ne kadara mal olacağı tam olarak belli değil - Mozilla bu aşamada muhtemelen bu detaylar üzerinde çalışıyor - ancak yılın ilerleyen günlerinde Firefox cephesinden bu konuda önemli bir haberin geleceği kesin.
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