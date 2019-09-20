Firefox'un Yayın Döngüsü Değişiyor!
Mozilla, Firefox'un yeniliklerini daha hızlı görmenizi sağlayacak bir program değişikliği yaptığını duyurdu!
Mozilla, Firefox sürümlerini dört ayda bir yayınlayacağını duyurdu. Yeni yayın planına hazırlanan firma, bu kapsamda yedi haftalık döngüyü kademeli olarak dört haftaya düşürecek.
Süreç, 10 Mart 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan Firefox 74 ile tamamlanacak ve dört haftalık yayın döngüsüne ulaşılmış olacak. Mozilla'ya göre Uzatılmış Destek Yayın (ESR) programı değişmeyecek, her 12 ayda büyük bir ESR yayınlaması gerçekleşecek. Bu sırada şirketlerin sürüm yükseltebilmesi için üç aylık kesişim, korunacak. Sonraki büyük ESR yayınları için Haziran 2020 ve Haziran 2021 tarihleri planlanıyor.
Mozilla, kısalan yayın döngüsünün geliştirici takımını daha çevik hale getireceğini ve yeni işlevleri sunmayı kolaylaştıracağını söylüyor. Firma, bazı işlevler için A/B testi yapmaya devam edeceğini, bu deneylerin yayın döngüleriyle alakasının olmadığını belirtiyor.
Değişiklik, Firefox'u temel alan Tor Browser ve Tails OS gibi projelerin de programını biraz değiştirmesine yol açacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın