Firefox, Yüzlerce Sekmede Açarken Daha Hızlı!
Firefox en hızlı web tarayıcısı olarak bilinmese de, Mozilla'ya göre bu alanda Chrome'u geçmeyi başardı!
Hızıyla popüler hale gelen Chrome, bir süredir yüksek kaynak kullanımıyla da anılıyor. Google'ın web tarayıcısının rakibi Firefox, çok sayıda sekme açtığınızda kaynakları çok daha verimli kullanarak Chrome'a fark atmak istiyor.
Mozilla'nın "çok sayıda sekme" ile demek istediği şey, gerçekten çok sayıda sekme. Mozilla geliştiricisi Dietrich Ayala, Firefox ile 1.691 sekme açarak bir test gerçekleştirdiğini söylüyor. Firefox'un şu anki sürümü (54) bunu çok yavaş yaptığı gibi çok miktarda RAM kullanıyor. Şu an beta aşamasında olan Firefox 55 ve 56 ise bu alanda önemli aşamalar kat ediyor.
Ayala'nın testlerine göre Firefox 54'ün açılması dört dakika sürerken Firefox 55 sadece 15 saniyede açılabildi. Bunun yanında Firefox 54 tüm bu sekmelerle 2GB RAM tüketirken Firefox 55, 500MB'tan az bellek kullandı.
Firefox, tüm bunları yeni "kuantum akışı" projesine borçlu. Firefox geliştiricileri bu proje altında tarayıcının tepki hızını hızlandırmak için ciddi çalışmalar yaptılar. Mozilla, yeni geliştirmeleriyle Chrome'a kaptırdığı kullanıcı kitlesinin bir kısmını geri alabilir.
Zeynel A. Öztürk
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