Firefox'a Sponsorlu İçerikler Geliyor!
Mozilla, sıradaki Firefox Beta sürümünde yeni bir şeyler denemeye hazırlanıyor!
9 Mayıs'tan itibaren Mozilla, Firefox 60'ın beta sürümünde sponsorlu içerikler göstermeye başlayacak. Bunun amacı Google'ı, tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kullandığı için olan gelirini desteklemek.
Mozilla, geçen sene popüler "sonradan oku" hizmeti olan Pocket'i satın almıştı. Pocket, "Recommendations" kısmında ara sıra gösterdiği sponsorlu gönderilerden gelir kazanıyor ve Mozilla, hizmetin bu yönünü Firefox'a genişletmek istiyor.
Bu, Mozilla'nın tarayıcısına ilk reklam koyma çabası değil. 2014'te de firma, "Tiles" isimli bir özellikle kullanıcı verilerine dayanarak Firefox ana sayfasında sponsorlu web sayfaları göstermeyi denemişti, ama kullanıcıların ağır tepkisiyle karşılaşınca bu özelliği hemen kaldırdı.
Mozilla'nın yeni reklam tekniği, aynı zamanda kullanıcı gizliliğine yaptığı vurgu ile geliyor. Firma, sponsorlu içerikler kişiselleştirilmiş olsa da hiçbir verinin bir sunucuya gönderilmeyeceğini ve kullanıcının bilgisayarında kalacağını söylüyor. Firma ayrıca kodun açık kaynaklı olduğunu ve verilerin nasıl kullanıldığından şüphelenenlerin buraya bakarak açıkça görebileceğini belirtiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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