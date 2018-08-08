Firefox'a "Yeni İleri Butonu"nu Ekleyin!
Firefox'un yeni Test Pilotu eklentisi, web deneyiminize farklı bir boyut kazandırmayı amaçlıyor!
Mozilla, Firefox Quantum'u tanıtmakla birlikte Test Pilotu programını da yenilemiş ve daha çok geri bildirim alan, daha ilginç ve kullanışlı özellikleri Firefox'a eklemeye başlamıştı. Test Pilotu, birçok ilginç eklentiye ev sahipliği yaptı ancak bu yeni Firefox Test Pilotu deneyimini kullanarak tarayıcınızdaki geçmişinizi gördüğünüz kadar sonradan ziyaret edeceğiniz siteleri de görebileceksiniz.
Mozilla'nın Laserlike ile işbirliğine girerek geliştirdiği yeni Firefox Test Pilotu eklentisi Advance, tarayıcınız için bir ileri butonu gibi çalışıyor. Ziyaret ettiğiniz web sitelerine dayanarak önünüze ilgilendiğiniz konu ile ilgili web sitelerini getiriyor. Bu sayede bir konuda okuduğunuz herhangi bir makaleden yola çıkarak internet üzerinde bilmediğiniz konulara doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkabiliyorsunuz.
Bu eklenti halihazırda Mozilla'nın Pocket Inc.'i satın alarak Firefox'a getirdiği dahili Pocket servisinin sayfa önerisi özelliği ile çakışıyor gibi görünebilir ancak iki servisin arasında bariz farklar var. Pocket, kaydettiğiniz websitelerine dayanarak kendi websitesini ziyaret ettiğiniz sırada öneriler sunarken, Advance ise Firefox'un "yan çubuk" adını verdiği kolayca erişilebilir çekmeceden faydalanıyor. Bu sayede eklenti, siz internette gezerken yeni site önerilerini gözünüzün önüne her an serebilme yetisine sahip. Bu ise eklentiyi internette gezinirken her daim yanınızda tutmak isteyeceğiniz bir rehbere dönüştürüyor.
Advance'in önerileri tamamen konu ilgisine dayanıyor, yani Pocket'in önerilerinin aksine sponsorların para vererek gözünüze sokmak istediği içerikler yok. Ancak belirtmek gerekiyor ki; Pocket sizin için öneriler oluşturmak adına sizden aldığı bilgileri Mozilla dahil hiçbir üçüncü taraf ile paylaşmazken Advance yeni bir makine öğrenimi şirketi olan Laserlike ile gezinti verilerinizi paylaşarak şirketin sahip olduğu yapay zekâ programını geliştirmeyi amaçlıyor. İşin iyi yanı bu sürecin tamamen şeffaf olarak yürütülmesi. Advance'in kontrol panelinden Laserlike ile paylaşılan bilgilerinizi görebiliyor ve dilerseniz tamamen silebiliyorsunuz.
Firefox'un Test Pilotu Olun!
Advance, "Firefox Test Pilotu" programının bir parçası. Firefox Test Pilotu, Firefox için planlanan özellikleri önceden deneyimleyip geri bildirim vererek Firefox'un geleceğini şekillendirmeye yardımcı olabileceğiniz bir platform. Test Pilotu'nda görücüye çıkan tüm eklentiler tamamlanmış bir ürüne dönüşmeyebiliyor, ancak sıradışı eklentileri denemek ilginizi çekiyorsa bir Firefox Test Pilotu olabilirsiniz. Firefox kullanıyorsanız, bu linki kullanarak programa katılabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın