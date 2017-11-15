Firefox Quantum Hazır; İndirebilirsiniz!

Firefox'un gelmiş geçmiş en önemli güncellemesi Firefox Quantum, sonunda yayınlandı! İşte Quantum'u önemli yapanlar...

Firefox Quantum Hazır; İndirin!

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