Firefox Quantum Hazır; İndirebilirsiniz!
Firefox'un gelmiş geçmiş en önemli güncellemesi Firefox Quantum, sonunda yayınlandı! İşte Quantum'u önemli yapanlar...
Mozilla, Firefox'un iddialı değişikliklerle gelen 57. sürümünü Firefox Quantum adıyla indirmeye sundu. Web tarayıcısı artık hem daha hızlı, hem de daha düzenli bir arayüze sahip.
Hızlanan ve RAM kullanımı azalan Firefox Quantum, sonunda Chrome'u zorlamaya başlayabilir. Google Chrome'un pazar payı şu an yüzde 55 seviyesinde ve Firefox, Safari'nin gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
Mozilla, Firefox Quantum'un "2004'te yayınlanan Firefox 1.0'dan bu yana en büyük güncelleme" olduğunu söylüyor. Apple'ın abartılı cümlelerini andıran bu ifadenin haklı bir yanı olabilir. Firma, yeni Firefox'un "her yönden daha iyi olduğunu" da ileri sürüyor.
Quantum'un en önemli yeniliği, Mozilla'ya göre "6 ay öncesinin Firefox'undan iki kat daha hızlı olması". Quantum'un birden fazla işlemci çekirdeğini kullanması ve Rust içindeki yeni CSS motoru sayesinde kaynak tüketimi, eski Firefox sürümlerinden daha düşük.
Web tarayıcısının görünümünde de teknik alandakiler kadar önemli değişiklikler var. Photon adlı yeni kullanıcı arayüzü, köşeli sekmelerden ve yumuşak animasyonlardan oluşuyor ve modern, sade bir anlayışa sahip. Hatta Mozilla'nın yeni arayüzü, diğer web tarayıcılarının eski görünmesini sağlayacak kadar iyi.
Firefox kullananlar, otomatik olarak Quantum'a yükseltiliyorlar. Firefox sisteminizde yüklü değilse, onu buradan Windows, Mac, Linux, Android veya iOS için indirebilirsiniz. Chrome'la ilgili şikayetleriniz son zamanlarda arttıysa (herkeste olduğu gibi), Firefox'a bir şans vermenin zamanı gelmiş olabilir.
İndirin: Firefox Quantum
Zeynel A. Öztürk
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