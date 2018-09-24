Firefox'ta Windows'u Bile Çökerten Bug!
Bir güvenlik araştırmacısının Firefox'ta keşfettiği bug, tarayıcının kendisiyle beraber işletim sistemini de çökertmesine yol açıyor!
Firefox'un özel hazırlanmış bir kodla sadece web tarayıcınızın değil, işletim sisteminizin de çökmesine neden olabildiği ortaya çıktı.
Sabri Haddouche'un keşfettiği bug, Firefox'un Windows, Linux ve Mac'i çökertmesine neden olabiliyor. ZDNet'e göre bug, Windows'ta sadece tarayıcıyı çökertmiyor, tüm işletim sistemini donduruyor. Bu durumda PC'nizin reset düğmesine basmaktan çareniz kalmıyor. Mobil platformların bug'dan etkilenmediği anlaşılıyor. ZDNet, yaptığı testlerde Android ve iOS'taki Firefox'un sorundan etkilenmediğini söylüyor.
Haddouche'un yaptığı açıklamaya göre kod dosyası, ismi çok uzun olan bir dosya oluşturuyor ve bunu her bir milisaniyede bir kullanıcıdan indirmesini istiyor. Böylece Firefox'un ana ve alt işlemleri arasında IPC (işlemler arası iletişim) kanalı aşırı yükleniyor ve kilitlenme oluşuyor.
Mozilla'nın bug izleme platformuna eklenen bug, platform üzerinden takip edilebiliyor. Firma muhtemelen bir sonraki güncellemesinde sorunu gidermiş olacak.
Zeynel A. Öztürk
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