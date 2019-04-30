Firefox'un Android Sürümü, Sona Yaklaşıyor
Mozilla, Android'de Firefox'u "öldürmeye", yeni bir web tarayıcısına geçmeye hazırlanıyor!
Firefox'un Android sürümü, son aylarda birkaç önemli güncelleme aldı. Web tarayıcısının 66. sürümü, sitelerin otomatik ses çalmasını durdurma gibi işlevlere sahipti. Ancak bu yaz aylarından itibaren mobil Firefox, güncelleme almayı durduracak.
Bunun nedeni, Mozilla'nın kaynaklarını Android'de Firefox'un yerine geçecek olan Fenix'e yönlendirecek olması. Yeni tarayıcı üzerinde çalışmalarını sürdüren Mozilla, Firefox'u güncellemeyi 3 Eylül itibariyle durduracak. Bu tarihte Firefox 68.1, Uzatılmış Destek Yayın (ESR) kanalına girecek ve yalnızca güvenlik ve kararlılık onarımları alacak.
Bu tarihe kadar Firefox'un büyük güncellemeleri, planlandığı gibi sunulacak. 14 Mayıs (sürüm 67) ve 9 Temmuz (sürüm 68), işlevsel yeniliklerle gelecek. 9 Temmuz, Firefox'un Android sürümünün alacağı son işlev güncellemesi olacak.
Fenix, günlük kullanıma hazır olduğunda Firefox'un kapatılma süreci hızlanacak. Bununla birlikte Fenix'in ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok.
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