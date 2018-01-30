Firefox'un Sponsorlu İçeriklerine Hazır Olun!
Firefox'un yeni sekme sayfası, yakında bu "sponsorlu içerikleri" göstermeye başlayacak. İyi haber ise...
Firefox kullanıcılarının bir kısmı, yakında tarayıcılarını açtıklarında sponsorlu içerik önerileriyle karşılaşacaklar.
Pocket for Firefox üzerinden gelecek olan bu makaleler, Mozilla'ya göre yüksek kalitede olacak ve istendiğinde tamamen devre dışı bırakılabilecek. Yeni sekme sayfasında gösterilen bu kutucukların sponsorlu olduğu, açıkça belirtilecek.
ABD, Kanada ve Almanya'daki kullanıcılar, Firefox Quantum geçen senenin sonlarında yayınlandığından bu yana yeni sekme sayfasında bu tür üç öneri görüyorlar. Mozilla'nın blog gönderisine göre önerilen makaleler, "Pocket üzerinde kullanıcılar tarafından kaydedilen milyonlarca öğe arasından seçiliyor, bu nedenle web üzerinde neyin okumaya ve izlemeye değeceğini çok iyi bir biçimde temsil ediyor".
Web tarayıcınızda daha hiçbir şeye tıklamadan reklam görmek istemiyor olabilirsiniz, ancak en azından bu işlevi kapatmanız mümkün. Birçok kullanıcının işlevi kapatmayı unutacağını düşünürsek, kar etme amacı bulunmayan Mozilla'nın kasasına buradan bir miktar para gireceği söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın