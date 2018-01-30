Firefox'un Sponsorlu İçeriklerine Hazır Olun!

Firefox'un yeni sekme sayfası, yakında bu "sponsorlu içerikleri" göstermeye başlayacak. İyi haber ise...

Firefox'un Sponsorlu İçeriklerine Hazır Olun!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2017'de Türkiye'de günde 475 siber saldırı yaşandı
Avrupa'ya Çift SIM Kartlı Galaxy S9 Müjdesi
Tag Heuer, Connected Modular 41'i Tanıttı!
Firefox'un Sponsorlu İçeriklerine Hazır Olun!
Apple, 2018'de Bu iPhone'ları Piyasaya Sürebilir!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir