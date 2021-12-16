Firewall nedir ve ne işe yarar? Çeşitleri ve dikkat edilmesi gerekenler

Firewall nedir? Çeşitleri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattık. Firewall'lar sisteminizi hangi durumlarda korur, hangi durumlarda korumaz? İşte rehberiniz...

Firewall nedir ve ne işe yarar? Çeşitleri nelerdir
Önemli bir güvenlik katmanı: Firewall

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Zone alarmdan şaşmıyacaksın ah bide para olsada pro kullansak

Zone Alarm önceden ZoneLabs firmasınınd ancak şu an israilli bir firma satın aldı. Ve sürekli olarak kendi serverlerına muhakkak açık port bırakırlar ve bunu kapatmanıza izin vermezler.

Comodo ücretsiz, pratik ve isterseniz ayarları ayrıntılıdır.

Alıntı:
""ZoneAlarm . Checkpoint (checkpoint.com) İsrail’in en büyük teknoloji firmalarından, kurucuları İsrail ordusu eski komutanları. Şu anda multi-milyar değerine sahip. Checkpoint daha çok enterprise seviye ürünlerle tanınıyor ama Türkiye’de çok duyulan bir marka, Zonelabs’in de sahipleri kendileri.""

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Firewall nedir ve ne işe yarar? Çeşitleri ve dikkat edilmesi gerekenler

 

 