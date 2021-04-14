Zyxel, USG FLEX Firewall Desteğini Duyurdu

Zyxel Networks, Nebula Cloud Networking çözümüne USG FLEX Firewall serisinin eklendiğini duyurdu. Yeni çıkan ürün yazılımı ZLD5.0 ile donatılan USG FLEX firewall'lar, Nebula'yı KOBİ'ler ve MSP (Managed Services Provider/ Yönetilen Servis Sağlayıcıları)'ler için en kapsamlı bulut ağı çözümü haline getiren sağlam ve akıllı ağ güvenliği özelliğini platforma taşıyor.
COVID-19 kısıtlamalarının etkisinde esnek çalışma modeline geçiş, kurumlar için ana ofis dışındaki uzaktan çalışanlarının ağ kaynaklarına ve varlıklara bağlantı sağlamanın zorluklarını ortaya çıkardı. Bu gereklilik, esnek çalışma modelini yönetmenin, izlemenin ve desteklemenin karmaşıklığı ve zorluklarıyla birlikte, aynı zamanda saldırı risklerini de artırdı.
Zyxel'in yüksek performanslı, kullanımı kolay, Nebula uyumlu wireless access point'leri, network switch'leri ve firewall'larından oluşan güçlü portföyü, müşterilerin Nebula bulut yönetimli çözümünün sağladığı avantajları anlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Çözüm, kullanıcıların birden çok dağıtılmış ağı tek bir sezgisel platformdan yönetmesine, izlemesine ve güvenliğini sağlamasına olanak tanıyor.
Karmaşıklaşan güvenlik tehditlerine karşı iş birliği odaklı bir yaklaşım
Bulut tabanlı hizmetler, uzaktan çalışanlar ve kişisel (BYOD) cihazlar ve IoT cihazları gibi şirket ağına gelen dışarıdan bağlantıların artması, ağın tehlikeye atılabileceği sayısız yeni yol yaratıyor ve ağ erişimi, yönetim ve güvenlik sorunlarını büyük ölçüde karmaşıklaştırabiliyor. Nebula'nın kapsamlı buluttan yönetilen çözümünün bir bileşeni olan Zyxel USG FLEX Serisi firewall'lar, kurumların Zero Trust Ağ Güvenliği yaklaşımını merkezi hale getiriyor.
Nebula'ya USG FLEX firewall'ların eklenmesi, ağ yöneticilerine kötü amaçlı yazılımlardan koruma, Saldırı Tespit ve Önleme (IDP) ve URL tehdit filtreleme ile anomalileri belirleyebilen kural tabanlı güvenlik politikaları kullanma imkanı veriyor. Firewall'lar, kendilerine bağlı istemcilerden herhangi birinde bir tehdit tespit ederse, otomatik olarak Nebula Kontrol Merkezi ile eşleşip, güvenlik politikasını ağdaki tüm kurumsal AP'lere iletiyor. Bu sayede, güvenlik ihlali altında bulunan sınırdaki istemci engelleniyor ya da karantinaya alınarak tehdit ve zarar önleniyor.
Her yerden iş ağına erişim ve kurumsal güvenlik seviyesi
Nebula, işletmelerin evden çalışma ve diğer uzaktan çalışma inisiyatiflerini desteklemek için uzaktan çalışanların şirket ağına güvenli erişim imkanı vererek, üretkenliği en üst düzeye çıkarıyor. Ağ yöneticileri çalışanlar ağa ofisten, evden, otelden veya kafeden erişiyor olsa da Nebula sayesinde farklı ağlarda aynı güvenlik politikalarını kolayca uygulayabiliyor.
Nebula'nın Remote AP özelliği, işletmelerin çalışanlarına ofis dışından şirket ağına güvenli kablosuz erişim sağlamasına da olanak tanıyor. Yöneticiler kolay ve hızlı bir şekilde önceden yapılandırılmış Nebula Access Point'ler kurarak evler ya da farklı ofisler arasında güvenli, şifreli tüneller yaratabiliyor. Ayrıca, ana ofise de aynı yöntemle bir USG FLEX firewall kurulabiliyor. Önceden yapılandırılmış AP, uzak bir konumdan internete bağlandığında, otomatik olarak yapılandırılıyor ve ana ofisle güvenli bir bağlantı kurabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar ofiste çalışıyormuşçasına şirket ağına sorunsuz erişim sağlıyor.
Ağ yönetimini basit, tümleşik ve verimli hale getirin
Nebula Together'daki entegrasyonlar, ağ yöneticilerine daha fazla ağ görünürlüğü sağlayarak Nebula'nın sezgisel, tek bölmeli kontrol panelini kullanarak internet erişimi olan herhangi bir konumdan ağları yapılandırmalarına, izlemelerine ve sorunlarını gidermelerine olanak tanıyor. Nebula tarafından yönetilen tüm ağlara ve cihazlara erişim sayesinde, ağ yöneticileri verimliliği en üst düzeye çıkaran, yerinde bakım gereksinimlerini azaltan ve ağ kesinti süresini en aza indiren tutarlı ve tümleşik bir kullanıcı deneyimi sunmak için bir web tarayıcısı veya akıllı telefon uygulaması aracılığıyla erişilebilen tek bir platformda çok kiracılı ve özel ağları yönetebiliyor.
"Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgınının etkisiyle işletmelere getirilen kısıtlamalar, uzaktan çalışmaya hızlı bir geçiş sağladı. Birçok endüstri analisti bu değişimin salgın sonrasında da devam edeceğini düşünüyor" diyen Zyxel Networks Başkanı Gordon Yang, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirket ağına ofis dışından erişim sağlama gerekliliği, artık bu dağıtık ağları desteklemek zorunda olan KOBİ'ler ve MSP'ler için bir dizi yeni zorluk yaratıyor. Nebula Together, birden çok ağı yönetmenin karmaşıklığını ortadan kaldırıyor; KOBİ'lere ve MSP'lere bir zamanlar yalnızca büyük şirketler tarafından erişilebilen eksiksiz bir yönetilen ağ oluşturma çözümü sağlamak için merkezi güvenlik sağlıyor. "
ZLD5.0 yazılım güncellemesi, tüm Zyxel USG FLEX serisi firewall'lar için ücretsiz bir yükseltme olarak sunuldu ve cihaz yönetimi arayüzü aracılığıyla buluttan indirilebiliyor. Nisan 2021'den itibaren Nebula, tüm Nebula uyumlu cihazlar için cihaz tabanlı bir lisanslama modeline geçecek. Bu model, ağ yönetimi ve güvenlik lisanslama hizmetinin daha tutarlı ve tümleşik bir kullanıcı deneyiminin önünü açacak.
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