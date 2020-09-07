Flash'a Bir Darbe de Microsoft'tan Geliyor

Microsoft, yeni internet tarayıcısı Edge'de Flash desteğini ne zaman tamamen keseceğini resmi olarak ilan etti.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Edge'de Flash Desteğini Kesiyor

Adobe, bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce Flash'ın sonu geldiğini duyurmuştu. Bunun ardından da web tarayıcılarından kademeli olarak çıkartılmaya başlanan Flash, yavaş yavaş kullanımdan kaldırılmaya devam ediyor.

Microsoft, yaptığı açıklamada Flash'ı, Internet Explorer 11, Edge Legacy ve Edge Chromium da dahil olmak üzere, yıl sonuna kadar şu an kullanımda olan web tarayıcılarının üçünden de kaldıracağını açıkladı.

Ancak buna karşın yine de Flash'a ihtiyacı olan kullanıcıların seçenekleri bulunacak. Internet Explorer modunda bir eklenti olarak çalışmaya devam edecek olan Flash, böylece ihtiyaçları karşılamaya devam edecek. Fakat Microsoft tarafından desteklenmeyeceğini de belirtelim.

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