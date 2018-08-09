Football Manager 2019'dan İndirim Fırsatı
Football Manager'ın yeni sürümünü ön sipariş ederek hem indirim kazanmanız, hem de oyunu iki hafta erken oynamanız mümkün!
Futbol Manager 2019, 2 Kasım'da mağazalara sunulacak ve son derece popüler yönetim simülatörünün en son sürümü olarak karşımıza çıkacak.
Oyundaki yeni özelliklerin detayları Eylül ayına kadar açıklanmayacak, ancak taraftarlar ve ilk kez yöneticilik yapacaklar Football Manager 2019'u önceden sipariş edebilir ve bu süreçte %10 indirim edinebilirler.
2 Kasım'da oyunun üç sürümü bulunacak. PC ve Mac için temel Futbol Manager 2019, Futbol Manager 2019 Touch (PC, Mac, iOS ve Android için) ve Football Manager 2019 Mobile (iOS için ve Android için) de yayımlanacak.
Futbol Menajeri kopyanızı Sega onaylı bir dijital satıcı aracılığıyla ön sipariş etmeyi tercih ederseniz, ön sürüm beta sürümüne erişerek, oyunu yayım tarihinden neredeyse iki hafta öncesinde neredeyse son formunda oynayabileceksiniz...
Levent Öztürk
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