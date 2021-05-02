Ford, BMW ve Honda... Otomobil Devlerinden Ardı Ardına Açıklamalar!

BMW, Honda ve Ford, ardı ardına yaptıkları açılmalarla yaşadıkları zor dönemi ortaya koydular. Yonga krizi, her alanda olduğu gibi otomotiv alanında da kendini hissettiriyor.

Otomobil Devlerinden Ardı Ardına Açıklamalar!

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