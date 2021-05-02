Ford, BMW ve Honda... Otomobil Devlerinden Ardı Ardına Açıklamalar!

Yonga üreticilerinin tüm çabalarına rağmen, yarı iletkenlerde yaşanan kıtlığın yol açtığı üretim krizi devam ediyor. Üstelik daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. Oyun konsollarından TV'lere kadar hemen her alan, bu krizin etkilerini hissediyor. Örneğin piyasada stın alacak bir PlayStation 5 ya da Xbox Series X bulamıyorsunuz ve bunun en büyük nedeni de yaşanan yonga krizi. Ve görünüşe göre şimdi, otomobil üretiminin de bu krizden etkilendiği görülüyor.
Ford, yonga üretim kıtlığının mevcut mali çeyrekte üretimi yarı yarıya azaltmalarını gerektireceğini açıklamış durumda. Honda da, önümüzdeki ay üç yerel fabrikasında üretimi beş ila altı gün süreyle durduracağını duyurdu. Son olarak BMW, Almanya ve İngiltere'deki tesislerindeki gecikmeler konusunda bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Otomobiller, frenleme sistemlerinden park yardımı sistemlerine kadar pek çok konuda yarı iletkenlere ihtiyaç duyuyor. Yonga üretiminde yaşanan sıkıntı da, işte bu yüzden otomotiv sektörünü kötü vuruyor.
Bu kriz, yeni müşterilerin de satın alacak araç bulmakta zorlanmasına yol açıyor. The New York Times'a göre Alman devi Porsche, ABD'deki müşterilerine arabalarını teslim almaları için en azından 12 hafta beklemek zorunda kalabileceklerini açıklamış durumda.
Şimdilik Ford, BMW ve Honda'dan açıklama gelmiş olsa da, diğer otomotiv devlerinin de benzer açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Zira yonga krizi henüz sona erecek gibi görünmüyor.
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