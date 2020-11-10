Formula 1 İstanbul ne zaman, saat kaçta yapılacak? Geri sayım başladı

Formula 1 hayranlarının heyecanla beklediği günler yaklaştı. Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönüyor. Koronavirüs nedeni ile seyircisiz gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye 2020 ne zaman?