Forza Horizon 4'ü İnceledik
Dünyanın en iyi yarış oyunlarından birinin üzerine daha nasıl bir yenilik ekleyebilirsiniz? PlayGround yapmış! Üstelik bu sefer Türkçe altyazılı!
Bazı oyun türleri için öyle oyunlar var ki rekabet söz konusu bile olmuyor. Hani derler ya biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diye, Playground Games için de Forza Horizon işte tam böyle bir oyun. Açıkça söylemek gerekirse yeni oyun ilk duyurulduğu zaman firmanın Horizon 3'ün üzerine daha ne koyabileceğini merakla beklemeye başlamıştık. Genelde yapımcı firmalar başarılı bir seriye sahip oldukları zaman devam oyunlarında riske girmeden sadece temayı değiştirip birkaç hatayı gidermekle yetinirler.
Ancak Playground Games, seneler içinde üst üste koyup ortaya çıkarttığı bu mükemmel oyundaki en beğeniler özellikleri bile değiştirmekten çekinmemiş. Örneğin diğer geliştiricilerin kıskandığı Drivatar teknolojisini bile 72 oyunculuk odalardan oluşan "paylaşımlı bir dünya" konsepti ile yenilemişler. Bu şekilde tüm oyun gerçek zamanlı bir online deneyime dönüşüyor. Sistem öyle güzel kurulmuş ki yarışta bağlantı kopsa bile tüm rakipler anında drivatarlara dönüşüyor ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.
En büyük yeniliklerden bir diğeri ise oyunun tamamen Türkçe olması. Microsoft tarafından piyasaya sürülen ilk Türkçe oyun olma özelliğine de sahip olan Forza Horizon 4'ü bu şekilde yabancı dili olmayanlar da artık keyifle oynayabilecekler. Umarız bunun devamı diğer oyunlar için de geliştirilerek Türkçe dublajlı olarak devam eder.
İyi ki sağdan direksiyonlu arabalara alışmışız
Yeni oyunla beraber yarışlar Avustralya'dan Büyük Britanya'ya taşınıyor. Dolayısıyla Forza Horizon 4'ün haritası eskisine göre çok daha çeşitli türde yollara ev sahipliği yapıyor. İskoçya'nın en güzel şehirlerinden Edinburgh; dar yolları, yaşayan kafelerle dolu dar caddeleri ve muhteşem tarihi eserleri ile, bir önceki oyunun gözdesi Surfers Paradise'da ne vadediliyorsa bize tam tersini sunuyor. 71 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan harita eskisine göre %10 daha büyük.
Playground Games, dinamik hava şartları ve gece gündüz döngüsünü alıp üzerine mevsimleri de eklemiş. Oyunda dört mevsim arasında geçiş yaptığınızda sadece haritanın görüntüsü değil mekanikleri de değişiyor. Mesela yaz mevsiminde tozu dumana kattığınız stabilize yol, sonbaharda arazi aracı olmadan girmek istemeyeceğiniz bir çamur deryasına dönüşüyor. Ya da kıyısında durup fotoğraf çektiğiniz bir göl, buz tabakası ile kaplanıyor. Yaz aylarındaki yol tutuş ile ince kar tabakası üzerindeki yol tutuş arasında da ciddi fark oluyor.
Haritalarda artık daha fazla hayat var
Forza Horizon 4'de festivallerin yerini Horizon Life alırken Bucket List'lerin yerini de Horizon Stories almış. Horizon Life ile artık harita boyunca bulunan mülkleri satın alabiliyorsunuz. Edindiğiniz her mülk, kazandığınız her yarış ve elde ettiğiniz her bir tecrübe puanı size yeni yarışlar, etkinlikler ve araçlar olarak geri dönüyor. Artık karakterinizin görüntüsünü siz belirliyor ve kazandığınız çekiliş hakları ve yarışlardan elde ettiğiniz kıyafetler ve aksesuarlar ile görüntüsünü istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Horizon Stories'de ise Bucket Lİst'den farklı olarak her şey bize bir hikaye eşliğinde sunuluyor. Hasar vermeden araba teslim etmek ve dublörlük bu bölümde sunulan görev çeşitlerinden sadece ikisi.
Artık daha da özgürsünüz
Forza 3'ü oynayanlar bilecektir. Eski oyunda ilerlemek için her türden yarış tipini oynamak gerekiyordu. Forza 4'de ise bu kesinlikle değişmiş. Artık farklı yetenekler sayesinde hangi dalda uzmanlaşırsanız haritada karşınıza uzmanlaştığınız tarzda yarışlar daha yoğun sunuluyor. Oyunda yine 450'den fazla araç var ve eğer Car Pass sahibiyseniz her hafta iki yeni araca daha kavuşuyorsunuz. Dolayısıyla bu sayı bir yılın sonunda 600'e yaklaşacaktır.
Sonuç
Fizikler, sesler ve grafikler yine mükemmel. Her şey çok akıcı ve kontrol hissi de için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Xbox One X'te oyunu 4K çözünürlükte 30fps ve HDR desteği ile oynayabileceğiniz gibi isterseniz 1080p tercih edip 60fps modunda ve yine HDR desteği ile oynayabiliyorsunuz. Forza Horizon 4 çok zor bir görevi hakkıyla yerine getirmiş ve tarihin en iyi yarış oyunu olan selefini tahtından indirmeyi başarmış. Yarış oyunlarını seviyorsanız mutlaka almalısınız.
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Yapım: Playground Games
Dağıtım: Microsoft
Tür: Yarış
Platform: XONE. PC
Web: https://forzamotorsport.net/en-US/games/fh4
Mahmut Karslıoğlu
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