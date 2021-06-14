Age of Empires IV'ün Çıkış Tarihi, Yeni Tanıtım Videosu ile Açıklandı!

Age of Empires III'ün ardından tam 16 sene süren bekleyiş nihayet sona eriyor: Age of Empires IV'ün çıkış tarihi, yeni bir tanıtım videosu ile birlikte resmi olarak açıklandı.