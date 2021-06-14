Age of Empires IV'ün Çıkış Tarihi, Yeni Tanıtım Videosu ile Açıklandı!

16 yıl süren uzun bir ayrılığın ardından efsane strateji oyunu serisi Age of Empires geri dönüyor. E3 kapsamında düzenlenen Xbox ve Bethesda Games Showcase etkinliğinde, Age of Empires IV çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu. Etkinlikte ayrıca bir de yeni tanıtım videosu paylaşıldı.
28 Ekim'de satışa sunulacağı açıklanan Age of Empires IV hakkında daha önce duyduklarımız ve gördüklerimiz düşünüldüğünde, yayınlanan yeni videoda bazı önemli iyileştirmelerin yapıldığı hemen anlaşılıyor. Örneğin, silahlar ve oklar, birimlere daha iyi uyacak şekilde küçültülmüş, ayrıca orduların birbirinden daha kolay ayırt edilebildiği görülüyor.
Geliştirici Relic Entertainment, daha önce oyundaki medeniyetler olarak İngiliz, Çin, Moğollar ve Delhi Sultanlığı'nı açıklamıştı. Şimdiyse Abbasi Hanedanlığı ve Fransızların da mücadeleye katılacağını öğrenmiş durumdayız. Oyunun ilk çıkışında toplam sekiz uygarlık olacağını biliyoruz, bu yüzden halen bilmediğimiz iki uygarlığın da oyuna eklenmesini bekleyebiliriz.
Ön siparişler, Steam ve Microsoft Store'da başlamış durumda. Xbox Game Pass aboneleri de oyuna ilk günden sahip olabilecek.
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