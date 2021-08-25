Forza Horizon 5'ten Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Playground Games, Xbox Gamescom etkinliği sırasında Forza Horizon 5'i biraz daha detaylı bir biçimde karşımıza çıkarttı. Bu kez oyunculara oyunun açılışını gösteren bir oynanış videosu sunuldu. Ayrıca stüdyo, Forza Horizon 5 temalı yeni bir Xbox oyun kumandasını da tanıttı.
Oyuncuların yarışacakları Meksika'nın çeşitli manzaraları videoda vurgulanıyor. Horizon ekibinin, oyunu geliştirirken Meksika'yı ziyaret ettiklerini ve ülkenin haritasını çıkarmak için yerel uzmanlarla çalıştıklarını biliyoruz. Videoda arabalar kargo uçaklarından yere atılıyor. Video, bir uçağa karşı yarışla sona eriyor.
Daha önce açıklandığı gibi, mevsimler oyunda önemli bir role sahip. Ancak şimdi toz fırtınaları ve tropik fırtınalar gibi dinamik olaylar da işin içine giriyor.
Daha önce olduğu gibi, Turn10 Studios bu oyunu yaparken de Playground ile yakın bir şekilde çalıştı ve burada kullanılan yeni teknolojiler, yakında çıkacak olan yeni nesil Forza Motorsport'ta da karşımıza çıkacak.
Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de PC (Windows 10 ve Steam), Xbox Series X - S ve Xbox One için yayınlanacak. Xbox Game Pass aboneleri de ilk günden erişim hakkı kazanacak.
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