Forza Horizon 5, Ulaştığı 1 Haftalık Oyuncu Sayısı ile Şova Devam Ediyor!

Birkaç gün önce Microsoft, Forza Horizon 5'in 4,5 milyon oyuncu barajını geçtiğini duyurmuştu. Artık, oyunun bir haftadır mevcut olduğunu düşündüğümüzde, güncellenmiş bir rakam almayı beliyorduk. İşte o rakam geldi...
Forza Horizon 5'in, ilk haftasında 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandığı, Microsoft tarafından açıklandı. Bu, şirkete göre Xbox tarihindeki en büyük oyun başlangıcı. Forza Horizon 5, Xbox Game Pass'te mevcut ve Xbox Cloud Gaming ile Xbox Play Anywhere'i destekliyor.
Forza Horizon 5, 2021'in en yüksek puanlı oyunlarından biri. Birkaç gün önce yayınladığımız Forza Horizon 5 incelememizde, bizden de 95 puan almayı başardı.
Forza Horizon 5, 9 Kasım'da PC, Xbox One ve Xbox Series X - S için yayınlandı. Dileyenler - eğer Game Pass sahibi değilseniz - oyunu Microsoft Store'dan satın alabiliyor.
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