Forza Horizon 5 İnceleme: Daha İyisi Yapılana Kadar En İyisi Bu!

Forza için oyun kategorisi olarak mecburen araba yarışı yazıyor olsak da onu diğer bu türdeki oyunlar ile aynı kefeye koyarak haksızlık ettiğimizi düşünmeden geçemiyoruz. Sizi, çoğunun ancak hayalini kurabileceğiniz araçların koltuğuna oturtarak belki de hiç gitme fırsatı bulamayacağınız dünyanın en ilginç coğrafyalarında özgür bir şekilde direksiyon sallamanıza imkan sunması ve çılgın etkinlikleri ile hiç bitmeyecek gibi duran eğlenceli yönü Forza'yı belki de tüm zamanların en iyi motor sporları oyun serisi yapıyor. İngiltere'nin o kasvetli havası nedeniyle bir önceki oyunda çok fazla uzun zaman geçiremediğimiz için içimizde kalmıştı ve sadece inceleyecek kadar oynayabilmiştik. Ancak yeni Forza Horizon 5, her şeyi bir kenara bırakın sırf ışıl ışıl parlayan Meksika'da geçtiği için bile oynanmayı hak ediyor. Peki bunun haricinde bizlere neler sunuyor gelin ona da beraber bakalım.
Forza Horizon oyunlarının başlangıcı adeta Tom Cruise'un başrolünde olduğu Görevimiz Tehlike filmleri gibi her seferinde aksiyon dozunun tavan yaptığı açılış sahnelerine konu oluyor. Her seferinde de Playground Games çıtayı bir şekilde yükseltmeyi başarıyor. Artık gelenekselleşmiş bir şekilde Horizon 5 de festival alanına ilerlerken başlıyor. Tüm farklı türdeki araçların, arazi dinamiklerinin ve Meksika'nın ilgi çekici coğrafyasının tanıtıldığı bir showcase gibi başlayan ilk birkaç dakikada bu sefer araçlar arasında standart bir geçiş yok. Her seferinde bir uçaktan aşağı bırakılıyorsunuz ve kum fırtınalarından aktif bir yanardağa kadar aslında Forza Horizon 5'in sunduğu en dramatik anları tek bir göz alıcı aksiyon sekansında yaşamış oluyorsunuz. Bence serinin beşinci oyununa girişimiz sadece mükemmel değil, şu ana kadar serinin en iyisi.
Oyun alanımız Meksika, göz kamaştırıyor
Geniş çöllerden, haritanın ortasındaki yükselen yanardağa, yoğun orman örtüsünden pırıl pırıl sahil tatil köyleri ve rengarenk binalarla çevrili arnavut kaldırımlı sokaklara kadar açık dünyadaki çeşitlilik gerçekten çok fazla. Önceki oyunlarda hangi yarış türünün seviyor olursanız olun Forza Horizon 5 bunların tümünü kapsıyor. Yol yarışları, değişen hava koşulları ve günün farklı saatlerinde yapacağınız sokak yarışları, off-road yarışlar, drift alanları, hız kapanları, bulunmayı bekleyen araçlar ve bir ton farklı hikaye içeren etkinlik bunlardan sadece bazıları. Bir Horizon oyunundan isteyebileceğiniz her şey, Forza Horizon 5'de mevcut.
Haritadaki o kadar çok simge var ki oyunun ilerleyen noktalarında tek tek simgeleri görebilmek için neredeyse haritaya tamamen yakınlaştırmanız gerekiyor. Ancak aslında buna bile gerek yok, çünkü Playground Games, sizi etkinlikler arasında organik olarak yönlendirme konusunda harika bir iş çıkarıyor. Bir yarışı bitirdiğinizde, hemen her zaman doğrudan yolunuza yapacak başka bir şey çıkıyor. Farklı türde yarışları denemeyi gerçekten kolaylaştırıyor ve hiçbir zaman amaçsız bir şekilde harita üzerinde ilerlemek zorunda kalmıyorsunuz. Gerçi harita o kadar güzel ki bunu da yapmak isteyebilirsiniz ;)
Çok oyunculu modlar ile keyif ikiye katlanıyor
Bu güzel manzaralarda serbestçe dolanmak sizi daha çok cezbediyorsa bile düz yarışlardan Horizon Arcade'e ve parti tarzı oyunlara kadar her zamanki çok oyunculu modlara dalmanız da mümkün. Forza Horizon 4'e sonradan eklenen ve Battle Royale'den ilham alan "Eleyici" modu da yeni oyun içinde mevcut. İsterseniz arkadaşlarınızla işbirliği içinde de tümünün tadını çıkarabiliyorsunuz. İçerik konusunda hiç eksik yok denebilir ama yeni bir şey de yok. Bu konuda geliştirici firma zaten tutmuş bir formülü çok fazla değiştirip risk almayı istememiş. Bu konuda hak vermemek elde değil. Tüm bu eğlenceyi başka bir coğrafyada oynamak bile bizce yeterince farkı oluşturuyor.
Forza Horizon her ne kadar bir arcade olsa da onu diğer benzer yarış oyunlarından ayıran önemli bir nokta bulunuyor. Çoğu oyun gerçek hız hissini verme noktasında başarısız olurken Forza Horizon 5 bu noktada da başarısını gösteriyor. Göstergeye bakmasanız bile o hızda o virajı alamayacağınızı kesinlikle anlıyorsunuz. Gerçi bir önceki oyunda da bu durum farklı değildi. Ancak yine de arcade ile simülasyon arasında sunulan denge yine çok iyi olmuş, söylemeden geçmek istemedik.
Tüm konsollarda çok iyi görünüyor
Gelelim grafikler, sesler ve performansa! Meksika'nın bir çok noktası oyunun içinde gerçeğine çok yakın bir şekilde yer alıyor ve oyunu deneyimlediğimiz Xbox Series S üzerinde kesinlikle en iyi görünen oyunlardan biri. Kalite modunda (2k, 30fps) ayrıntılar gerçekten çok iyi. Araç modelleri hem içte hem de dışta birer sanat eseri ama en çok etkilendiğimiz inanılmaz manzaralar oldu. Hareket bulanıklığına rağmen kalite oldukça açık bir şekilde daha ayrıntılı ve çok keskin. Teknik anlamda Forza Horizon 5, kalite moduna ek olarak performans modu da sunuyor. Burada çözünürlük 2k'dan 1080p'ye düşüyor ancak 60fps gibi iyi bir hız elde ediyorsunuz ki emin olun saatte 200km ile giderken aradaki detay farkına odaklanmak çok mümkün olmuyor. Series S kullanıcılarının performans modunu seçmesini tavsiye ederim. Elbette bu oyunun hakkını vermek için Xbox Series X çok daha iyi bir seçenek olacaktır.
Bu arada oyunun Xbox One S'de bile hiç sıkıntı çıkarmadan çalışıyor olması performans konusundaki başarısını da gözler önüne seriyor. Ancak Playground Games, Horizon 5'i geriye dönük de uyumlu bir hale getirmeye çalışırken yeni neslin potansiyelini tam anlamı ile kullanmamış gibi duruyor. Orta yol bulmak için yeni nesilde çok daha iyi görünebilecek bir oyun biraz sınırlanmış. Drift'lerde araçlarla ilgili bazı fizik problemleri de göze çarpıyor ancak bunun bir arcade oyun olduğu düşünüldüğünde buna çok da takılmamak gerek.
Sadece yarışmak isteyenlerin kafası karışabilir
Forza Horizon 5 içinde çok sayıda puan ve kredi türü mevcut. Yarışları kazandıkça biri sürücü seviyeniz, diğeri Horizon macerasını ilerletmek için kredi ve 2 tür XP kazanıyorsunuz. Puan tarafında, size sürücü XP'si veren beceri puanları, sürüş ustalığınızı yükselten ve avantajların kilidini açan puanlar da var. Bir şeyleri kontrol etmek için çok farklı ekran ve menünün olması biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Sadece yarışmak isteyenler için çoğu zaman bunaltıcı olabilir, ancak oyunun suyunu çıkarmak isteyenler için de bu, yapılacak tonlarca şey olduğu anlamına da geliyor.
Oyunda ilerlemeyi de biraz hızlı bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çoğu kez, bir önceki etkinliği tamamlayamadan Horizon Adventure'da başka bir bölümün kilidi açılıyor ve bu, takip edemeyeceğiniz bir şekilde kalabalıklaşan bir haritaya yol açabiliyor. Tabii ki bunlar sadece oyunun başarı denizindeki birkaç küçük olumsuz damla ve oyundan alacağınız keyfi en ufak şekilde azaltmıyor. Forza Horizon 5'te sürüş, arcade ve simülasyon arasında mükemmel bir dengede. Saçma sapan şeylerin düzenli olarak gerçekleşmesine tanık oluyorsunuz, ancak oyun yine de size o virajı 200 km/s hızda alamayacağınızı hatırlatıyor. Oyun her seviyeden oyuncu için eğlence sunuyor. Oyuncuları teknik olarak daha az yetenekli oldukları için cezalandırmıyor. Zorlaştıkça elbette daha fazla kredi kazanıyorsunuz ancak bu zorunluluktan ziyade tamamen kişisel tatmin için.
Sonuç
Forza Horizon 5, özünde direksiyon başında eğlenmekle ilgili ve bunu çok iyi sunuyor. Playground'un şimdiye kadar yaptığı en iyi Forza Horizon oyunlarından biri. Sanki Forza Horizon Best of Albümü gibi olmuş. Sürüş ve diğer temel mekanikler rakipsiz, araçlar her zamanki gibi yine çok etkileyici, oyun alanımız Meksika'ya gelince, gerçekten de özellikle yeni nesil konsollarda (her ne kadar alt uç Xbox One S konsolunda da mükemmel şekilde çalışsa da) inanılmaz görünüyor. Forza Horizon 5, belki heyecan verici yeniliklerle dolu olmayabilir, ancak Playground Games'in son dokuz yıldaki bu seriyle ilgili tüm deneyimini oyuna olumlu bir şekilde yansıttığı belli oluyor. Xbox'ın en etkileyici exclusive oyunlarından biri kesinlikle yılın en iyi oyunlarından biri olmaya aday. Türkçe altyazı desteği de sunuyor ve yine ilk günden Xbox Game Pass sahiplerine ücretsiz olarak sunulacak. Sırf Meksika'yı gezmek için bile oynanır.
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Geliştirici: Playground Games
Yayıncı: Xbox Game Studios
Platform: Xbox Series S/X, Xbox One, PC
Tür: Yarış
Web: https://forzamotorsport.net/en-US
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