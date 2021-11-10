Forza Horizon 5 İnceleme: Daha İyisi Yapılana Kadar En İyisi Bu!

Devasa araç sayısı, mükemmel bir oyun alanı, tonlarca etkinlik ve sınırsız eğlence... Playground, Forza Horizon 5 ile yine tüm zamanların en iyi arcade yarış oyununu yapmayı başarmış.