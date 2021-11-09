Forza Horizon 5, Sadece Bugün Kullanıma Sunulsa da Rekora Koşuyor!

Forza Horizon 5, her ne kadar bugün genel kullanıma açılmış olsa da, bir milyondan fazla oyuncunun erken erişimle oyunu satın alması büyük bir başarının ilk sinyalleri gibi görünüyor. Oyunun Hall of Fame lider tablosuna göre, bir milyondan fazla oyuncu listelere girdi, bu da yalnızca erken erişim satışları sırasında Forza Horizon 5'in Sony'nin PS5'e özel Returnal oyununun satışlarını çoktan geçtiğini gösteriyor.
Temmuz ayı itibariyle Returnal, Nisan sürümünden bu yana 560.000 kopya satmıştı. Bir oyunun çıkış ayından sonra oyun satışları tipik olarak önemli ölçüde yavaşladığından, bu sayının o zamandan bu yana 600.000'i, hatta belki de 700.000'i aştığını tahmin edilebilir.
Ancak, Sony'nin büyük isimleri Spider-Man Miles Morales, MLB: The Show ve Ratchet ve Clank: Rift Apart, Temmuz ayı itibariyle sırasıyla 6.5 milyon, iki milyon ve bir milyon olan satışlarıyla muhtemelen daha üst sıradaki yerlerini korudukları için bunun Microsoft için henüz büyük bir zafer olduğunu söyleyemeyiz.
Forza'nın erken erişiminden yararlananların ya oyunun Premium Sürümünü satın almaları ya da Game Pass'e sahiplerse Premium Eklentiler paketini seçmeleri gerekiyordu.
Premium Sürümü doğrudan satın alanlara kıyasla oyuncuların yüzde kaçının yükseltme yaptığını bilmiyoruz, ancak Game Pass indirimleri göz önüne alındığında bile, oyuncuların en yeni ve en iyi sürümlerin keyfini biraz daha erken çıkarmak için para harcamaktan hala mutlu olduklarını görebiliyoruz.
Ayrıca bu durum, Xbox'ın Game Pass stratejisinin işe yaradığını da gösteriyor. Bu hizmet ile oyunculara nasıl bir oyun oynamak istedikleri konusunda daha fazla seçenek sunuluyor ve ne seçerlerse seçsinler Microsoft'a gelir sağlamaya devam ediyor. Bazıları doğrudan bir oyuna sahip olmak için daha özel bir fiyat öderken, bazılarının ise tasarruf etmek için mutlu bir şekilde abonelik ücreti ödemeleri gerekiyor.
Forza Horizon 5 erken erişim sayıları, insanların keyif aldıkları oyunlar için DLC ve eklentiler için ödeme yapmaktan çok mutlu olduklarını gösterdiğinden, Game Pass'i seçerek yaptıkları tasarruflar yine Xbox üzerinde harcanabilir.
Dışarıdan bakıldığında, gerçekten her yönden bir kazan-kazan durumu gibi görünüyor, ancak resmi rakamlar olmadan, Microsoft'un oyuncular kadar çok fayda görüp görmediğini kesin olarak bilmek zor.
Ancak Forza Horizon 5'in başarısının sadece Game Pass'e bağlı olmadığını da belirtmekte fayda var. Çünkü oyunun eşzamanlı PC sürümü de satış başarısına katkıda bulunuyor. Microsoft, nispeten küçük Xbox Series X ve Xbox Series S oyuncu tabanlarına güvenmek yerine, yalnızca PS5 oyuncularıyla sınırlı olan Returnal'in aksine, PC oyuncularını da kendine çekme avantajına sahip.
Konsollarda olduğu gibi, PC oyuncuları da oyunu doğrudan satın almayı veya Xbox Game Pass for PC'nin bir parçası olarak oynamayı seçebiliyor.
Forza, Sony'nin diğer özel oyunlarını geride bırakmaya devam ederse, Japon şirketin PlayStation ve PC çıkış tarihleri arasındaki gecikmeyi azaltması söz konusu olabilir. Şu anda God of War gibi devasa oyunlar piyasaya sürüldükten yaklaşık üç yıl sonra konsola özel statüsünü kaybediyor.
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