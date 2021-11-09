Forza Horizon 5, Sadece Bugün Kullanıma Sunulsa da Rekora Koşuyor!

Forza Horizon 5 bugün genel kullanıma sunulmuş olsa da, şimdiden hızlı bir satış performansı yakaladı ve yeni bir rekora doğru koşuyor!

09 Kasım 2021 17:05

Levent Öztürk