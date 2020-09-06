Fotonik Kuantum Bilgisayar, Buluttan Kullanıma Sunuldu

Xanadu, fotonik kuantum bilgisayar kaynaklarını geliştiricilerin ve şirketlerin kullanımına bulut üzerinden sundu ve böylece dünyada bir ilke imza attı!

06 Eylül 2020 20:00