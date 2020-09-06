Fotonik Kuantum Bilgisayar, Buluttan Kullanıma Sunuldu

Xanadu, fotonik kuantum bilgisayar kaynaklarını geliştiricilerin ve şirketlerin kullanımına bulut üzerinden sundu ve böylece dünyada bir ilke imza attı!

Fotonik kuantum bilgisayarı hazır
Görsel: Xanadu

Yaygınlaşacağı güne giderek yaklaştığımız kuantum bilgisayarların şirketler arasında dikkat çekmesinin nedenlerinden bir tanesi, daha önce çözülmesi zor olan sorunları çözmeyi kolaylaştıracak olması (en azından umutlar bu yönde). Xanadu tarafından duyurulan fotonik kuantum bulut platformu, geliştiricilerin kapı tabanlı fotonik kuantum işlemcilerine 8, 12 (ve yakında 24) kübit makinelerde erişmelerine izin veriyor.

Fotonik tabanlı kuantum bilgisayarlar, önceki platformlara göre bir dizi avantaj sunuyor. Xanadu'nun eşsiz kübit türü, yonga-entegre silikon fotonik cihazları tarafından üretilen özel bir ışık türü olan sıkıştırılmış durumlara dayanıyor. Xanadu Quantum Cloud'u test eden Xanadu ortakları arasında Creative Destruction Labs, Scotia Bank, BMO ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı gibi akademik kurumlar, kuantum startup'ları ve ABD laboratuvarları bulunuyor.

Geliştiriciler ise Xanadu'nun açık kaynaklı araçlarını kullanarak programları kuantum donanımında çalıştırabiliyorlar.

Xanadu, fotoniklerin önemli rol oynayacağına inandığı güvenli iletişim ve kuantum ağları üzerinde de çalışıyor.

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