Galaxy S21 Konsepti, Samsung'un Yeni Kamera Teknolojisini Kullanıyor

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S21, bu harika konseptte olduğu gibi ekran altı kamerayla gelebilir mi? Cevabı biz de merak ediyoruz.

03 Eylül 2020 11:00