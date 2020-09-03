Galaxy S21 Konsepti, Samsung'un Yeni Kamera Teknolojisini Kullanıyor

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S21, bu harika konseptte olduğu gibi ekran altı kamerayla gelebilir mi? Cevabı biz de merak ediyoruz.

Oynat Galaxy S21 konsepti ön kamerayı gizliyor Samsung'un bir sonraki amiral gemisi olması beklenen Galaxy S21, bu harika konseptte olduğu gibi ekran altı kamerayla gelebilir mi? Cevabı biz de merak ediyoruz.

Samsung'un 2020 amiral gemilerinin tamamı tanıtıldığına göre gözümüzü yavaşça 2021'e çevirmeye başlayabiliriz. Samsung'un bir sonraki amiral gemisi, Galaxy S21 veya S30 olacak. Raporlara göre bu kez üç model tanıtılacak ve en üstte Ultra modeli bulunacak.

Samsung'u yakından takip eden Sammobile'ın bir konsept sanatçısıyla yaptığı çalışma, Galaxy S21 Ultra'nın nasıl olabileceğini hayal ediyor. Konsept, Samsung'un kamera alanında bir atılım yapacağını varsayıyor ve ön kamerayı ekranın altına yerleştireceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte genel olarak telefonun tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Samsung, iki sene önce çentiksiz ekranların ipucunu vermişti. Ultra modeline özel olabilecek bu özellik, gerçeğe dönüşürse Samsung için de bir ilk olacak. Kameranın ekranın altına yerleştirilmesi, ön yüzün hiçbir delik veya yuva olmaksızın tamamen ekranla kaplı olması anlamına geliyor. Gelişmeleri merakla takipte olacağız.

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