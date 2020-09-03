iPhone 12, Daha Önce Hiç Bir iPhone'da Görmediğimiz Bir Sürpriz Yapabilir

Birkaç hafta içerisinde tanıtılması beklenen iPhone 12, yeni bir dedikoduya göre daha önce olmayan bir renk seçeneğiyle gelecek: Lacivert.
İddianın sahibi, tahminleri zaman zaman doğru çıkan Tayvan merkezli web sitesi DigiTimes. Şu anki iPhone 11'in renk seçenekleri beyaz, gri, altın, siyah, yeşil, sarı, mor ve kırmızıdan oluşuyor. İddia doğruysa iPhone ilk kez lacivert renk seçeneğiyle gelecek.
Lacivert iPhone 12 iddiasını ilk kez duymuyoruz. Aynı iddia, ocak ayında bir başka kaynak tarafından da ortaya atılmıştı. Bunun yanında Apple'ın satmaya devam ettiği iPhone XR'nin mavi seçeneği bulunuyor, ancak bu renk seçeneği iPhone 12'de beklenen lacivert renk seçeneğinde çok daha açık bir tona sahip. iPhone XR'nin iPhone 12 serisinin tanıtılmasıyla piyasadan çekilmesi bekleniyor.
Renk seçeneğinin yanında iPhone 12'nin daha yüksek bir performansla, LiDAR teknolojisine sahip kameralarla ve Apple için bir ilk olacak 5G bağlantısıyla gelmesi bekleniyor.
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