Fuchsia OS, Android Uygulamalarını Çalıştırabilir
Google'ın muhtemelen seneler sonra kullanabileceğimiz işletim sistemi, Android uygulamaları için yeşil ışık yaktı!
Google'ın geliştirilme aşamasında olan yeni işletim sistemi Fuchsia OS, yeni bir iddiaya göre Android uygulamalarını destekleyecek. İddianın ortaya çıkmasının nedeni, Android'in açık kaynak proje sayfasında paylaşılan bir dosya.
Fuchsia OS hakkında bildiklerimiz kısıtlı olduğundan, işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştıracağı bilgisi bizi çok fazla aydınlatmıyor. Yine de 9to5Google'a göre Fuchsia, Android Runtime'ın özel bir sürümünü kullanacak ve bu sayede Android uygulamalarını çalıştırabilecek.
Fuchsia OS'un önümüzdeki üç sene içinde akıllı ev cihazlarına gireceği, sonraki beş sene içinde ise tam yayınlanma sürecine gireceği söyleniyor. Ancak tüm bunların söylenti kategorisinde olduğunu ve yeni işletim sisteminin çıkış tarihini bilmediğimizi belirtelim.
Fuchsia OS'un Android ile Chrome'u birleştiren, farklı cihaz türlerinde çalışabilen bir platform olacağı iddia ediliyor. 'Melez' işletim sistemi, farklı cihazların farklı gereksinimlerini karşılayabilmek için iki farklı, ancak birbirine bağlı arayüz kullanacak. Bu arayüzler, 9to5Google'a göre birinin kod adı Armadillo olan telefon arayüzünü ve 'Capybara' masaüstü arayüzünü bir araya getirecek.
Fuchsia OS'un ne zaman herkese ulaşacağı, hatta ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.
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