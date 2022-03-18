G-LAB Kult Beryllium İncelemesi

G-LAB, sadece altı sene önce kurulmuş olmasına rağmen fiyat performans ürünleri ile adını duyurmaya başlamış, AXS Group'a bağlı bir marka. Ülkemizde direkt olarak bir distribütörü bulunmasa da Amazon üzerinden ürünlerine ulaşmak mümkün.
Fransız firmanın bu ay inceleyeceğimiz ürünü ise tasarım olarak hayli tanıdık gelse de performans ve nitelik anlamında üzerine koyarak ilerlemiş bir yapım.
Ürünün isminin ilginç bir hikayesi de var zira G-LAB bu isimleri periyodik cetvelden seçiyor. Rubidium, Nitrogen, Barium, Radon gibi ürün isimleri var mesela. Adını atom numarası 4 olan Beryllium'dan alan bu ürün ise SPC Gear LIX (Ülkemizde bulunmuyor ama Polonyalı firmanın f/p ürünleri hayli popüler) ve ülkemizde hayli bilinen Gamepower Sendo ile aynı olan tasarımı ile dikkat çekiyor. Kim kimden esinlendi karar vermek veya firmalara sorarak öğrenmek zor, tamamı Çin'de üretilen ürünlerden bahsediyoruz neticede ama Corepad'in adına hususi skatez bile ürettiği SPC Gear LIX / LIX+ aralarında en meşhur olanı, bunu söylemek lazım.
Nitelik konusuna gelirsek, işte orada G-LAB Kult Beryllium öne çıkıyor.
Tasarım
Kult Beryllium orta diyebileceğimiz ebatlarda (126 x 66 x 39 mm), her iki el kullanımına uygun (ambidextrous) bir fare lakin G-LAB de -çoğu simetrik farede olduğu gibi- fonksiyon tuşlarını sol taraf ile sınırlı tutmuş. Bu da solakların rahat kullanımını engelleyen bir detay ama neticede gram gram tasarruf edilmeye çalışılan ultralight bir fareden bahsediyoruz, bunu eksi olarak nitelendirmemek gerek.
Bal peteği tasarımı ile üretilen fare tek renk seçeneği ile (mat siyah) piyasada. Malzeme kalitesi oldukça başarılı, kaliteli bir his veriyor. Üzerinde parmak izi bırakmıyor ve gövde işçiliği iyi, yani bal peteği dokusunda çapak yok, elinizi yoruyor. Üç bölge RGB aydınlatma göze hoş geliyor. Özellikle arka alt kısımdaki şeritte renk akışı güzel, düşük FPS hissi yok. Fare tekerleğinin ortasından RGB alanı geçiyor, tekerlek sessiz ve sertliği de tam kıvamında olmuş.
Performans
Teknik tarafa geçersek, burada Kult Beryllium'un benzeştiği kardeşlerine bazı üstünlükleri var. Birincisi, kablosuz bir fare olması.
2.4Ghz ile bilgisayara bağlanan fare (Bluetooth yok), Wi-Fi adaptörünü kanguru gibi altındaki yuvada taşıyor. Bu da LIX ve Sendo 59-60 gram civarındayken neden 69 gram olduğunun kısa bir açıklaması aslında. Biz kendi adımıza "adaptörü nerede bunun?" diye düşünmektense birkaç gram ağırlaşmasını yeğleriz, haliyle bizim için artı oldu. Hem Kult Beryllium halen oldukça hafif. Eğer komşuyla "en hafif fare kimde?" yarışına girmediyseniz, 69 gramlık bir farenin size ağır hissettirme ihtimali yok.
Peki performans nasıl? G-LAB kablosuz modda kullanırken 1ms bağlantı gecikmesi vadediyor, biz bu rakamın yakalandığını düşünmüyoruz ancak oyunlarda hissedilir bir gecikme de yaşamadık. Yine de profesyonel oyuncular tatmin olmayabilir wireless performansından.
Sensör kısmında da benzeştiği rakiplerinden ayrılan bir ürün olmuş Kult Beryllium.
Sendo ve LIX'de PMW 3325, LIX+'da ise PMW 3360 kullanılırken, G-LAB bu modelde PixArt'ın yeni nesil sensörlerinden PAW 3335'i kullanmış. 200dpi'dan 16000dpi'a kadar hassaslığı ayarlanabilen bu sensör, 1000Hz polling rate, 40G hızlanma ve 400 IPS hız ile Logitech'in Hero16K sensörüne denk bir performans gösteriyor. Güç tüketimin düşüklüğü ile de orta-üst düzey kablosuz fareler için oldukça ideal ancak Kult Beryllium'da kullanılan batarya çok uzun ömürlü sayılmaz. RGB açıkken 12-13 saat, kapalıyken 30 saate yakın bir dayanımı var. Neyse ki fare bir süre kullanılmadığında stand-by moduna giriyor, bu da sürenin daha da kısalmasını engellemiş.
Bir diğer iyi haber, yanında gelen paracord benzeri kablonun son derece hafif ve esnek olması. Kablolu olarak kullanırken sağa sola takılmıyor, ağırlığını hissettirmiyor ve olabilecek en rahat kablolu mouse deneyimlerinden birisini yaşatıyor. Üründe kullanılan PTFE skatezler de Virgin Grade olmamasına rağmen oldukça başarılı bir süzülme deneyimi vadediyor. Kutudan yedek skatezlerin çıkması da bir diğer artı. Daha da iyisini istiyorsanız Wraith Products'ın Sendo için üretilen Hoverpad skatezlerini kullanabilirsiniz, birebir uyuyor.
Peki hangi switchler kullanılmış, işte burası biraz karışık. Biz bir set skatezi heder etmeyi göze alamadığımızdan farenin içini açmadık ama pek çok fareyle karşılaştırdıktan sonra, gürültü seviyesinin ve biraz da fener ışığının yardımıyla Huano'nun "Blue Shell White Dot" (20 milyon tıklama ömürlü) switchlerinin kullanıldığını gördük. Bunlar yüksek gürültü seviyelerine rağmen bize göre Huano'nun en iyisi -en uzun ömürlü switchleri olmasalar bile- yani haberler iyi. Fonksiyon tuşlarında ise yine Huano'nun 5 milyon tıklama ömürlü "White Dot" switchleri kullanılmış. Yine de dediğimiz gibi firmanın resmi bir açıklaması yok, her partide aynı model mi kullanılıyor bilmiyoruz, ufak bir şüphe payı bırakalım.
Kult Beryllium'un bal peteği tasarımı elbette içine tüy, toz kaçırmak için olağanüstü imkanlar sunuyor rakipleri gibi. Bu noktada G-LAB'in SPC Gear ve Gamepower'ın aksine toz ve su rezistansı iddiasında bulunmadığını da belirtmek gerekiyor. Farenin içine batarya koymak elbette "oldu bitti" denilebilecek bir şey değil, denkleme bir batarya bir de 2.4Ghz adaptörü dahil oldu sonuçta, gayet normal.
Son olarak yazılımdan da bahsedelim. G-LAB'in Kult Beryllium yazılımı basit olsa da oldukça fonksiyonel. Batarya ömründen tutun da makro ayarlarına kadar her şey elinizin altında.
Sonuç
Ve uzun incelemenin sonuna geldik. Kult Beryllium kargo ve gümrük vergisi dahil 580 TL civarında bir fiyata sahip. Bu da onu geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Delux M800DB ve Logitech G305'e ciddi bir rakip haline getiriyor. Elbette ülkemizde distribütörünün olmaması sebebiyle tanıtım konusunda biraz geride kalacaktır, teslimat süreleri de görece daha uzun. Bunların dışında sınıfının en iyi modellerinden birisi ve oldukça da iddialı bir kablosuz alternatif.
CHIP Online Notu: %87
+ Oldukça hafif ve performanslı
+ Kaliteli işçilik
+ Esnek ve kaliteli paracord benzeri kablo
+ Başarılı süzülme performansı ve yedek skatezlerle gelmesi
+ Fiyat/performans
- Batarya ömrü uzun değil
- Fonksiyon tuşlarında biraz sünger hissiyatı var
- Kablosuz performansı profesyonel oyuncular için yeterli gelmeyebilir
Kürşat Zaman
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