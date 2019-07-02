Gabe Newell'den Half Life 3 İpucu
Valve'ın kurucu ortağı, yine Half Life 3'ten bahsetti ancak ne demek istedi, yorumu size kalmış!
Half Life, bu kez Valve Index VR başlığının tanıtımı sırasında, yine Gabe Newell tarafından dile getirildi.
Half-Life 2: Episode 2, 2007'de piyasaya sürülmüştü, dolayısıyla Half Life 3 uzun süredir bekleniyor. Valve'ın kurucu ortağı ve başkanı olan Newell, tanıtımda "kilometre taşları bir şeyin sonu değildir" dedi ve Half Life'ın Half Life 2'yi, Source'un Source 2'yi ve Team Fortress 2'nin Dota'yı doğurduğunu söyledi. Newell, Half Life 2'nin parlak bir Half Life 3'ü ortaya çıkarabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Bunlar, Half Life 3 üzerinde çalışıldığı anlamına gelmeyebilir. Biz yine de zaman içinde yeni bir Half Life göreceğimizden umutluyuz. Newell, şaka amaçlı da olsa bizi boş beklentilere sokacak kadar acımasız olmasa gerek.
Newell etkinlikte Valve Index başlığının kablosuz bir sürümünü üretmenin yollarını aradıklarının da ipucunu verdi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın