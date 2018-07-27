Galaxy A, J ve C, Oreo için Birkaç Ay Bekleyebilir
Samsung'un bütçe dostu Galaxy A, Galaxy J ve Galaxy C serisi, Android Oreo için uzun bir süre daha bekleyecekler gibi görünüyor!
Samsung'un özellikle alt seviye telefon ve tabletlerde en son Android sürümü yerine bir güncelleme geriden gitmesine alışığız. Bu durum, bazı Galaxy A, Galaxy J ve Galaxy C serisi telefonlar için geçerli olacak gibi görünüyor.
Samsung Members uygulamasında firma tarafından paylaşılan güncelleme planı, ülkelere göre farklı tarihler söylese de, bazı Galaxy'lerin Oreo güncellemesini ne zaman alacağına dair fikir veriyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bazı cihazlar, Aralık ayına kadar bekleyecekler. Samsung'un da belirttiği üzere güncelleme planları, "geliştirme ve onay işlemlerine göre" değişebiliyor. Ancak Oreo'nun geçmişteki aynı model cihazlara kıyasla çok daha yavaş ulaştığını görüyoruz. Örneğin Galaxy J7 2016, Nougat'a Hindistan'da Ekim başında güncellenmişti. Üç aylık farkın az olduğunu söylemek zor.
Oreo güncellemesinin genel olarak Galaxy cihazlarında sorunlar yaşadığı da bir gerçek. Samsung, birçok cihazın Oreo güncellemesini çeşitli sorunlar nedeniyle duraklatmak zorunda kalmıştı. Bu seneki güncelleme dağıtımının uzun sürmesinin nedeni de bu olabilir. Firmanın piyasada çok fazla telefon modelinin olması da güncellemeleri yavaşlatıyor olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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