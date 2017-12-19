Galaxy A8 2018, Infinity Display ile Geldi!
Samsung'un 2018 model Galaxy A8'i, orta seviyeyi çalkalayacak bu özelliklerle tanıtıldı!
Samsung'un orta seviye telefonların arasında öne çıkmaya aday Galaxy A8 2018'i resmi olarak tanıtıldı.
Galaxy A8'in 2018 sürümü, kenarları çok ince 5,6 inç'lik 1.080x2.220 Super AMOLED Infinity Display ekranla geliyor. 18,5:9 ekran oranı sunan telefon, always-on ekranı sayesinde saati ve uyarıları ekran "kapalıyken" bile sürekli olarak gösteriyor. Yeni Galaxy A8'de çift lensli 16 megapiksellik ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka yüzde ise 16 megapiksellik tek bir kamera var.
IP68 toz ve su geçirmezliğine sahip telefon, kavisli arka yüzeyi ve metal çerçevesiyle Galaxy S8'in tasarımını hatırlatıyor. İşlem gücü 2,2GHz'li iki çekirdekten ve 1,6GHz'lik altı çekirdekten gelen telefon, 4GB RAM sunuyor. Hızlı şarj özellikli 3.000mAh pil, microSD ile genişletilebilen 32GB depolama, parmak izi tarayıcısı, NFC, Samsung Pay ve Gear VR desteği, 2018'in Galaxy A8'inin diğer işlevleri arasında.
Galaxy A8'in ilk hayal kırıklığı ise Android 8 Oreo yerine Android 7.1.1 ile çalışması. Yine de Galaxy A8'in kağıt üzerindeki özellikleri etkileyici. Telefonun fiyatı henüz açıklanmasa da İngiltere'de Nisan 2018'de piyasaya sürüleceği; siyah, altın ve "orkide grisi" renkleriyle geleceği açıklandı.
Zeynel A. Öztürk
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