Galaxy A80 ve Galaxy S10 Karşı Karşıya!
Samsung Galaxy A80 ve GalaxyS10'u karşılaştırıyoruz. İşte iki telefon arasındaki önemli farklar!
- Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy A serisini tabiri caizse her geçen gün genişletiyor ve yeni modelleri karşımıza çıkartıyor. Bunlar arasında kısa bir süre önce Galaxy A30 modelini Barselona'da Mobil Dünya Kongresi'nde görmüş ve ön incelemesini gerçekleştirmiştik. Hemen ardından da detaylı bir Galaxy A50 incelemesini yapmıştık hatırlarsanız. Nisan ayına girmemizle Galaxy A80 modelini de tanıtan Samsung, Galaxy A serisinin vitesini adım adım yükseltiyor. Zira Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 730 ile çalışan Galaxy A80, bu haliyle Galaxy A serisinni bir nevi amirali konumunda. Peki, S serisinin amirali Galaxy S10 ile karşı karşıya kaldığında ne gibi farklar yaratıyor. Şimdi adım adım bakalım.
Tasarım ve Ekran
Galaxy A80, 6.7 inç ile Galaxy S10'un 6.1 inç boyutlu ekranından bir hayli büyük bir ekrana sahip. Telefonun ekran boyutunun rahat artmasının arkasındaki sebeplerden biri de, Galaxy A80'in üst kamerası için yer ayrılmamış olması.
Her iki telefon da Super AMOLED panele sahioken, Galaxy A80'in ekran çözünürlüğü 1080x2400 piksel, Galaxy S10'un ise 1440x3040 piksel. Öte yandan piksel yoğunluğu konusunda da Galaxy S10 daha iyi. Galaxy S10, 550 ppi piksel yoğunluğu sahibiyken, Galaxy A80'de bu rakam 393 ppi.
Telefonların boyutlarına baktığımızda yine Galaxy A80'in oldukça uzun bir model olduğunu görüyoruz. Zira telefonun uzunluğu 165 mm. Galayx S10 ise 149 mm. 9.3 mm kalınlığında ve 76 mm genişliğinde olan Galaxy A80, 70 mm ve 7.8 mm'lik Galaxy S10'dan bu iki noktada da daha fazlasını arayanlara hitap ediyor.
Tasarım olarak her iki telefon da kaliteli malzemeye sahip ve premium görüntü sergiliyor. Telefonların tasarımında dikkat çeken önemli nokta ise Galaxy S10'un ekranında belirirken, Galaxy A80'in kaydırılabilir kızağında yatıyor.
Kamera
Samsung Galaxy A80'in kamerası, muhtemelen serinin en yeni özelliği. Zira telefonun arkasında selfie çekmek istediğinizde kayan bir kızak arkasından dönebilen 3 lensli kamera bulunuyor. Yani Galaxy A80'in arka kameralarıyla selfie çekebiliyorsunuz. Galaxy'in ana kamerasının 48 MP olduğunu düşünürsek, bu gayet etkileyici. Arka yüzde 3'lü kamera seti bulunduran Galaxy A80, 48 MP + 8 MP ultra geniş + 3D derinlik algılayıcı enstantane kamerasıyla dikkat çekici bir model.
Elbette Galaxy S10 da amiral seviyesinde en iyi fotoğraf performansı sunan modellerden. Galaxy A80'e nazaran önde 10 MP ölçüsünde bir selfie kamerası bulunduran Galaxy S10, Galaxy S10+ modelinde ise burada 2 kameraya yer veriyor.
Galaxy S10'un arka kameraları da 12 MP + 12 MP + 16 MP şeklinde 3'lü dizilimden ibaret.
Pil Özellikleri
Galaxy S10'un batarya kapasitesi 3400 mAh. Galaxy A80 ise buna karşın 3700 mAh gibi daha yüksek bir kapasiteye sahip. Ayrıca Galaxy A80'de önemli bir diğer özellik, telefonun 25W'lık hızlı şarj desteğine sahip olması. Bilindiği gibi Galaxy S10'da 15W'lık hızlı şarj özelliği mevcut. Bu anlamda Galaxy A80'i şarj etmek daha hızlı, öte yandan pil ömrü de daha uzun.
Ancak Galaxy A80'de, Galaxy S10'da olduğu gibi kablosuz ters şarj özelliği yok.
Teknik Özellikler
Telefonların diğer teknik özelliklerine baktığımızda, Galaxy A80'in Snapdragon 730 işlemci ile geldiğini görüyoruz. 8 çekirdekli bu işlemci 2.2 GHz Kryo 470 Gold ve 6 adet 1.7 GHz'lik Kyro 470 Silver ile çalışıyor. Grafik işlemcinin Adreno 618 olduğu telefonda RAM kapasitesi ise 8 GB; depolama alanı da 128 GB.
Galaxy S10'a baktığımızda, Samsung'un bu modelinde kendi tepe model işlemcisini kullandığını görüyoruz. Exynos 9820 CPU'dan güç sağlayan Galaxy S10, yine 8 çekirdekli yapıda. 2 x 2.73 GHz Mongoose M4, 2 x 2.31 GHz Cortex-A75 ve 4 x 1.95 GHz Cortex-A55 yongalarından güç sağlayan telefon, Mali-G76 GPU, 8 GB RAM ve 128 GB / 512 GB depolama seçeneklerine sahip.
Her iki telefon da Android 9 işletim sistemi ile çalışıyor ve One UI arabirimini kullanıyor.
Fiyat
Galaxy A80'in fiyatı henüz açıklanmadı. Mayıs ayında satışa çıkması beklenen Galaxy A80'in fiyatının elbette Galaxy S10 kadar yüksek olmayacağı aşikar. Bu noktada da Galaxy S10 satın almak isteyip de fiyatını yüksek bulanlar için Galaxy A80 iyi bir alternatif olacaktır. Bu arada Galaxy S10'un 128 GB'lık modeliyle şu an 5800 TL civarında bulunabildiğini de söyleyelim.
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