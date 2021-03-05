Galaxy A82, Amiral Gemisi İşlemcisiyle Gelecek

Samsung'un orta segment akıllı telefon ailesinin yeni üyesi olacak olan Galaxy A82 şu an için sadece sızıntılarla biliniyor, ancak buna karşın pek çok detayı gün yüzüne çıkmış durumda. Yeni gelen bilgi ise telefonun işlemcisine yönelik. Geekbench platformundaki sızıntı Galaxy A82 5G'nin işlemcisini açığa çıkarmış.
Galaxy A82 5G, Qualcomm'un 2 yıllık amiral gemisi sınıfı yonga seti olan Snapdragon 855 ile donalı olarak piyasaya çıkacak. Bu, Samsung'un A serisine ilk amiral gemisi dokunuşu değil. Şirket, daha önce Snapdragon 855'i Galaxy A90 modelinde de kullanmıştı. Ancak aradan geçen 2 yılın sonunda yeniden aynı işlemciyi tercih etmiş olması düşündürücü. Yine de buna karşın telefonun üst seviye performans göstereceğine kuşku yok.
Galaxy A82 5G, SM-A826S kod adıyla listelenirken, telefonun Benchmark sonuçları da ortaya çıkmış durumda. Buna göre Galaxy A82 5G, tek çekirdek işlemci skoruyla 757 puan, çoklu çekirdek işlemci sonucuyla ise 2630 puan almayı kaydedebiliyor. Android 11 işletim sistemiyle yer alan Galaxy A82 5G, muhtemelen Samsung'un en yeni One UI arayüzüyle beraber sunulacak.
Galaxy A82 5G'nin ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya ne zaman çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor olsa da, artık çok yakında telefonun gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.
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