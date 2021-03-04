Apple'ın 23 Yıllık iMac G3 İşlemcisi, Mars'ta İş Başında!

NASA'nın Perseverance Mars aracında Apple'ın iMac G3 işlemcisi kullanılıyor ve bu işlemci tam 23 yaşında. Peki ama NASA, Mars görevinde neden 23 yıllık bir Apple işlemcisine bel bağladı?