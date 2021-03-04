Apple'ın 23 Yıllık iMac G3 İşlemcisi, Mars'ta İş Başında!

Geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecanla Mars yüzeyine iniş yapan NASA'nın Perseverance uzay aracının aslında 23 yıllık bir işlemciden güç aldığını biliyor muydunuz? 30 Temmuz 2020'de fırlatılan mekik ile 18 Şubat 2021 tarihinde Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance uzay aracı, Apple'ın tam 23 yıl önce ürettiği iMac G3'te kullanılan işlemciden güç alıyor.
PowerPC 750 işlemci, Apple'ın hepsi-bir- arada bilgisayarı şeklinde 1998 yılında piyasaya çıkarttığı iMac G3'e hayat vermesi için tasarlanmıştı. 6 milyon transistör içeren ve sadece 233 MHz saat hızına sahip bu işlemci, gelin görün ki bugün Mars'ta dolaşmakta olan Perseverance'e de gerekli gücü sağlıyor. Peki, neden? NASA, neden milyarlarca dolarlık bir yatırımla bu yüzyılın en önemli seyahatlerinden birine çıktığı Mars yolculuğunda 23 yıllık bir işlemciyi kullandı?
Bu sorunun cevabı, dayanıklılık ve güvenirlilik. PowerPC 750 işlemcisi, yıllardır kendini kanıtlamış bir işlemci olurken, NASA'nın Perseverance keşif aracına yeterli gücü sağlayabilecek kapasitede bir işlemci. Elbette bu işlemci, keşif aracına yerleştirilirken iMac'in içindeki gibi de bulunmuyor. İşlemci için birtakım özelleştirmelerde bulunulmuş, zira Mars yüzeyi, Dünya atmosferinden farklı.
Perseverance içinde yer alan PowerPC 750, radyasyonla sertleştirilmiş bir versiyon. -55 ila 125 santigrat derece sıcaklıklara dayanbilen ve 200 bin ila 1 milyon Rads arası değerlerde çalışabilen bir işlemci versiyonu olan PowerPC 750, böylece Perseverance'in görevi boyunca ona gerekli gücü sağlayabilecek.
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