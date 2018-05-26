Galaxy A8+'tan OnePlus'a Özenen Slogan ve Reklam
Samsung, Galaxy A8+ için yeni bir reklam yayınladı; kullandığı slogan kulağımıza hiç yabancı gelmedi!
Samsung, GalaXy A8+ için yeni bir kısa reklam yayınladı. "İhtiyacınız olan hız" başlığıyla yayınlanan reklamın OnePlus 6'nın sloganından kopya çekmesi dikkatten kaçmıyor.
Galaxy A8+'ın kamerasının öne çıktığı reklamın sonunda Samsung, telefonun su ve toz dayanıklılığı, Samsung Pay, Super AMOLED ekran ve Bixby Intelligence gibi özelliklerini de sıralıyor. Reklamda telefonun 16MP'lik f1,7 diyaframlı kamerasının karanlıktaki performansının altı çiziliyor. Galaxy A8+ orta seviye bir telefon olsa da, su ve toza karşı dayanabilmesi, yüksek kontrastlı AMOLED ekrandan vazgeçmemesi, özellikle dikkat çekebilecek yeteneklerden.
Fiyat olarak OnePlus 6'yla yarışacak olan Galaxy A8+, bu yarışta belki biraz zorlanacak ancak Samsung, bu tür reklamlarla ürününü daha iyi tanıtıp, satışlarını olumlu etkileyebilir.
Zeynel A. Öztürk
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